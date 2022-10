Este domingo, Alianza Lima consiguió un triunfo importante (2-0) ante ADT y logró hacerse con el título del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. El elenco blanquiazul era conscientes de que no iba a ser un duelo fácil; sin embargo, salieron con sus mejores elementos a sacar adelante y lograr el objetivo en este segundo certamen del año. Tras ello, Guillermo Salas, director técnico del cuadro íntimo, declaró ante los medios y mostró su alegría tras este logro en el campeonato nacional.

“Es un logro importante para mi carrera. Me siento muy contento y muy agradecido, pero esto es obra de los jugadores. Ellos dieron todo fecha a fecha y nos la jugamos en todos los partidos. Si me preguntan por un punto clave de estos nueve encuentros que tenemos, te diría que todos. Me siento muy alegre y la hinchada también está muy contenta. Este logro va para ellos”, fueron las primeras palabras del técnico para GOLPERU.

Consultado sobre la forma en cómo vive los partidos con Alianza Lima, el popular ‘Chicho’ señaló lo siguiente: “Me gusta vivir los partidos con mucha intensidad. Este equipo, institución y jugadores se merecen este logro. Agradezco a toda la hinchada blanquiazul y a mi familia por el apoyo en este momento”.

El estratega blanquiazul también habló de las fortalezas del club, que se alista para disputar la final de la Liga 1. “La clave de este logro es el compromiso del equipo. En el primer entrenamiento que tuve, tuvimos una larga charla y vi que el equipo entendió la idea desde el primer día”, sostuvo.

En relación a la lesión de Hernán Barcos, Salas confía en que llegará a la llave final del campeonato nacional. “Me preocupa Hernán porque es un jugador importante, pero estamos confiados en que va a llegar. El área médica está trabajando de maravilla y estuvo recuperando a todos los jugadores”, apuntó.

Finalmente, el director técnico de Alianza Lima se refirió a su futuro en la institución y aseguró que aún no ha conversado sobre este tema con la directiva. “Hasta ahora no he conversado nada sobre mi continuidad. Estoy enfocado en este campeonato y las dos finales que me quedan”, concluyó.





