¿Cree que Ángelo Campos amerita una sanción por los gestos del pasado sábado?

Creo que es parte del éxtasis de un partido de alto riesgo como es un clásico, la Comisión Disciplinaria para interpretar una provocación debe encontrar una conducta animosa del jugador hacia el rival. En el caso de Campos, sí creo que fue una imprudencia a la hora del salir al campo, pues era con hinchada rival, pero no le veo ninguna implicancia de sanción.

¿Qué respalda al jugador?

Primero, el artículo 66 -que habla sobre la provocación- es claro y hace énfasis en hechos que ocurran sobre el transcurso del partido, es decir, durante los 90 minutos. Además de eso, si un jugador hace una provocación a la gente, ahí si amerita sanción. Pero salir a rezar con una bandera, emblema del club, no es objeto de una sanción. El mismo uniforme lleva el emblema. Creo que está bien que la Comisión Disciplinaria, atendiendo al pedido Universitario de Deportes, ponga en conocimiento este tipo de situaciones, pero no le veo ninguna implicancia disciplinaria de rigor para que sea sancionado. Para que se determine la sanción tiene que haber un ánimo u hostilidad violenta del jugador ante el rival. En este caso no la hay.

Si nos pegamos al reglamento, en el artículo 66, que habla de provocación al público, indica que debe ser en el transcurso del partido y la Comisión Disciplinaria debe ser mesurada, dado que el partido se juega mañana y debe demostrar que, más allá de que cualquier equipo pueda poner una denuncia, esta no necesariamente debe ser admitida.

¿Qué argumento podría ir en contra del jugador?

El aporte de pruebas que tenga Universitario, quizá el club encontró una prueba sustancial, algún gesto que no se haya visto en televisión. Sabemos que hay delegados o la misma gente de prensa de los clubes que graban todo el tiempo o sacan una foto para estar atentos a todo. No conozco la resolución, pero, de haber algo así, podría jugar en contra del jugador. Eso evalúa la Comisión Disciplinaria, pero según lo visto en imágenes, no veo ninguna inconducta por parte del jugador.

¿Y en caso haya provocación en el calentamiento?

Sí sería sancionable, porque un delegado de partido le informa antes al árbitro, para esto nos iríamos al artículo 65, que habla de incitación a la hostilidad o violencia. Si yo durante el calentamiento tengo una acción hostil o violenta, hay una suspensión mayor porque ahí sí vemos el ánimo de provocar y el delegado del partido debe informarle al árbitro si el partido puede seguir o no. Pero, en este caso, que salga con una bandera no me parece ofensivo, no se trata de una banderola que esté insultando al club rival. En mi percepción no lo veo para sanción, creo que es el calor del partido y la Comisión Disciplinaria debe ser prudente con los descargos que presente Alianza Lima.

¿Por qué la celeridad en este caso y no en otras resoluciones?

La Comisión Disciplinaria es discrecional a la hora de determinar los plazos para que la otra parte se defienda. Han tomado una buena decisión al darles ese día hábil a Alianza Lima porque estábamos a puertas del partido y le han dado la prioridad alta por ser la final de la Liga 1 , creo que esos fueron los elementos que tomaron en cuenta y está bien que se haga para responder lo más rápido posible.

Alianza Lima tiene hasta las 7 pm para presentar descargos, ¿cuándo saldría el fallo?

Normalmente, cuando se da un día hábil, se toma en cuenta la hora en que llegó el documento al club al que se remite la información. La Comisión Disciplinaria no tiene un plazo de respuesta, en el reglamento no se estipula cuándo se debe resolver, pero al ser un partido trascendental ha decidido avanzar rápido el trámite. Creería que la CD expedirá su pronunciamiento a día de hoy o a más tardar mañana, no consideraría que lo haga muy poco antes del partido, sería temerario por tratarse de un campeonato nacional. Si lo hace después de la final, también están en su derecho, pero lo más probable, por la celeridad que está llevando el caso, es que lo harán hoy o mañana temprano.

¿Por qué se admitió tan rápido el reclamo de Universitario?

Universitario presentó denuncia a la Comisión Disciplinaria, la celeridad es porque el club ha pagado la tasa de reclamo que obliga el reglamento cuando quieres presentar un reclamo , porque la Comisión está obligada a que, si recibe un reclamo con la tasa y el documento con descargos ya incluidos, ya debe investigar el caso, no es que ella misma lo ha investigado, sino que el club lo ha denunciado y así ha procedido.

