Gustavo Costas sobre regresar al fútbol peruano: “Si tengo una propuesta, la analizaría” [AUDIO]

La muerte de su ‘viejo’ no solo ha significado un dolor irreversible para Gustavo Costas sino también un inyección anímica para continuar con su carrera. Claro, ahora, el técnico proyecta dedicarle todos sus penas y triunfos a ‘Don’ Oswaldo, su nuevo ángel de la guarda.

Mientras camina por las calles de Argentina, Costas mira el pasado con resignación pero, a la vez, ve su futuro con entusiasmo. Y es que Gustavo Adolfo – el último técnico con el que Alianza Lima fue protagonista en la Copa Libertadores - está convencido de volver a dirigir.

Muchos hinchas se preguntan qué es de la vida del tan querido Gustavo Costas…

[Risas]… Estoy en Argentina. Estaba trabajando en Arabia hasta noviembre, pero pedí salir, porque tenía a mí ‘viejo’ muy enfermo. Él ha fallecido hace 15 días.

En Colombia está muy solicitado, ahora que ha decidido volver a dirigir

Tengo muchas ofertas de equipos colombianos.

¿Ninguna llamada recibió por parte de algún club peruano?

No, por ahora no.

Debe ser bastante difícil regresar, teniendo en cuenta que apunta a otros mercados más competitivos

No, para nada. En Perú me sentí muy cómodo, la gente me trató muy bien y mi hija nació ahí. No es que no volvería porque me fue bien en otro lado. Al contrario, si tengo una propuesta, la analizaría.

¿Y usted está al tanto de lo que pasa en Alianza Lima?

Sé lo que le pasa a nivel futbolístico. Hablo con mucha gente del club. Ahora están mejor, porque ya no tienen tantos problemas a nivel institucional.

Le resulta difícil a Alianza – y a muchos – ser protagonistas en dos torneos a la vez…

A todos les cuesta. Al mismo River Plate y Boca Juniors. Por ejemplo, Marcelo Gallardo se dedicó mucho a la Copa Libertadores, pero no ganó ninguna en el campeonato local. Y eso que tiene dos planteles, como Racing y otros. Los Sudamericanos debemos entender que podemos jugar miércoles, domingo, etc. Así nos haremos más profesionales y el jugador se cuida más. Sí se puede.

Precisamente, Perú ha comenzado a dar sus primeros pasos hacia la profesionalización

Ir al Mundial, significó un salto muy grande. Pero tiene que estar acompañada por los equipos que participan en torneos internacionales. Ellos están en la obligación también de hacerlo. Y el trabajo Gareca ha sido extraordinario.

Y pensar que figuró en una lista de posibles técnicos para dirigir a la Selección Peruana

Sí me comentaron sobre esa posibilidad.

¿Hasta ahora recuerda con dolor la eliminación de la Libertadores en el 2010?

Nos robaron [risas], nos robaron… Primero nos criticaron porque fuimos a Argentina a realizar la pretemporada. Nos mentalizamos para esa Copa e hicimos todo para seguir. Ojalá que mañana Alianza pueda lograr sus objetivos en ese certamen.

¿Existe un secreto para ser competitivo en la Libertadores?

Tienes que saber elegir a los futbolistas, definir una forma de trabajar. A veces cuesta, cuando no tienes a los jugadores. Así esté Russo o cualquiera.

