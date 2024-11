El pasado fin de semana, Racing Club se coronó como campeón de la Copa Sudamericana 2024. ‘La Academia’ venció a Cruzeiro (3-1) en la final y uno de los más efusivos en las celebraciones fue Gustavo Costas. El DT argentino es un hincha confeso del club y recibió una gran cantidad de elogios. Además, fue felicitado por Jefferson Farfán -ex futbolista peruano- quien fue dirigido por el estratega cuando jugó por Alianza Lima entre 2003 y 2004. Precisamente, ambos personajes se encontraron en Argentina y protagonizaron un emotivo momento.

En medio de un viaje a Argentina para entrevistar a Juan Fernando Quintero (campeón con Racing en Copa Sudamericana) para el programa ‘Enfocados’, Jefferson Farfán publicó una foto del encuentro con el colombiano, pero también en escena apareció Gustavo Costas y encendió la emoción de ‘La Foquita’ tras verlo después de mucho tiempo.

Este encuentro se hizo público a través de un video en la cuenta oficial de Racing Club. La ‘Academia’ volvió a Argentina (la final se realizó en Paraguay) para visitar las instalaciones de su predio y también celebrar con su gente la obtención un título internacional 36 años después.

Costa dirigió a Farfán en Alianza Lima en sus primeros años de carrera entre 2003 y 2004, sirviendo como impulso para dar el salto a nivel internacional, hecho que ha sido reconocido por el futbolista peruano en distintas entrevistas. “Fue impresionante. Él me dio todas las herramientas para irme al extranjero. Es uno de los entrenadores más importantes que tuve”, reconoció a mediados del 2024.

Es más, ‘Jeffry’ se hizo presente en un comentario de una publicación del DT levantando el trofeo de la Sudamericana el fin de semana -en medio de una sesión de fotos- dejando dos comentarios: “Se merece todo lo mejor profe”. En segunda instancia, escribió: “Felicidades campeón”.

Por si fuera poco, también resaltó el valor de esta obtención de este trofeo en sus historias de Instagram. “Felicidades, campeón. Respeto máximo, papá”, fueron las palabras que compartió en un video del estratega. Definitivamente, una relación que no cambió a pesar que pasaron más de 20 años.

El cariño y admiración ha sido recíproco porque Gustavo también reconoció -en una entrevista pasada- el talento del ex ‘10′ de la Selección Peruana: “Le dio mucho a Alianza, que lo crío. Él tenía unas condiciones enormes. Fue extraordinario. Lo agarré de pibe. Le dije al presidente para venderlo y eso que me jugaba 10 minutos y me ganaba el solo los partidos. Pero hay jugadores que tienes que venderlos porque si no se pierden”.





Perú, el punto de inflexión en la carrera de Gustavo Costas

El extécnico de Alianza Lima, quien logró el bicampeonato nacional con el cuadro blanquiazul en 2003 y 2004, no escatimó en reconocer la importancia de su paso por el fútbol peruano para su crecimiento como estratega. Según Costas, su experiencia en Perú le permitió entender y adaptarse a los desafíos particulares que presenta dirigir en Sudamérica, incluyendo las condiciones únicas de competencia como la altura.

“Yo pienso que sí te da la experiencia. Yo, en altura, al principio perdía, cuando iba con los equipos, por ejemplo en Perú. Nunca había jugado un partido en altura y perdí un campeonato por no saber jugar en altura, porque mandaba a presionar y se ahogaban a los dos minutos los pibes. Después, gané cuatro seguidos en Perú”, comentó el entrenador de 61 años.

Durante su intervención, Costas no ocultó su malestar por las críticas que algunos sectores en Argentina han hecho a su carrera, a pesar de los títulos obtenidos fuera de su país natal. Para él, la grandeza de un profesional no se mide solo por lo logrado en el ámbito local, sino también por el impacto que deja en cada lugar donde trabaja.

“Nosotros, como argentinos, muchas veces despreciamos lo que se hace en otros países. No valoramos lo que cuesta ganar en contextos difíciles, lejos de casa, y con equipos que no siempre tienen los recursos de los grandes de Argentina. Por eso, debemos aprender a respetar más”, afirmó con convicción.





