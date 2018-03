La falta de oportunidades ha despertado la desesperación de Hansell Riojas. El futbolista peruano no es considerado titular en Belgrano, y sus ganas de jugar pueden más. Por eso, hasta piensa en regresar al Perú para disputar el Torneo Descentralizado.

A casi 8 meses de haber migrado, Riojas, que fue convocado a la Selección Peruana liderada por Pablo Bengoechea, tampoco descarta ir a otro equipo de la liga argentina. Por supuesto, el exdefensa de Alianza Lima está ansioso de volver a las canchas.

“Todos los días lo pienso, converso con mi familia, medito y la verdad que la mejor solución será buscar otra alternativa ya sea en Argentina o regresar al Perú, donde en realidad necesiten de mis servicios. Soy un profesional a carta cabal y me duele no ser tomado en cuenta", dijo Riojas en su página oficial.

Por otro lado, el defensa de 26 años aseguró sentirse “frustrado” por la falta de oportunidades que le da Belgrano, club que lo fichó luego de alzar el Torneo Apertura con Alianza Lima.

“Retroceso es no jugar y si hay algún equipo interesado en mí, no lo dudaré en ir y solo se lo dejor al Señor. El hecho de volver a mi país no me hace menos, no es un tema de involucionar”, concluyó.

