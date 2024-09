El futbolista nacional Hansell Riojas publicó en su cuenta de Instagran un preocupante mensaje que causó alarma entre sus seguidores. Esto se dio días después de conocerse que el defensa no continuará en Unión Comercio, club que realizó una serie de despidos en su plantel por los malos resultados obtenidos en esta temporada y que lo tienen a un paso del descenso. El ex Alianza Lima y Belgrano de Córdoba había llegado al conjunto selvático en el mes de julio, tras su breve paso por el fútbol de Guatemala a inicios de año, y tan solo dos meses después se quedó con equipo.

“Ya llevo mucho tiempo de esta manera. Claro que no está bien y no quiero vivir así”, inicia el mensaje de Hansell Riojas. “Mucho tiempo muriendo cada noche, sintiendo ese dolor agudo que no sana con ninguna medicina, ese vacío como si no encontrara de dónde poder agarrarme, la falta de aire aunque esté a nivel del mar, esa calentura detrás de la nuca sintiendo una presión profunda”, añade.

“Perdí porque ya no respondo o los ignoro, pero nadie pudo ayudarme y me demostraron que no puedo confiar ni en los que decían ser los más cercanos”, se puede leer también en el texto que publicó el futbolista. “El tiempo ha pasado y lo seguirá haciendo sin nada más que hacer, ojalá pudiera cerrar mis ojos y no abrirlos más. Dios, ¡ayúdame!”, finalizó.

El mensaje de Hansell Riojas en su cuenta de Instagram. (Imagen Captura)

Tras jugar durante un año y medio en Cienciano, a finales de 2023 se confirmó que iba a continuar su carrera en el Malacateco de Guatemala, donde registró un total de 15 partidos; sin embargo, tomó la decisión de volver al fútbol peruano para este Torneo Clausura y firmó por Unión Comercio, equipo que se encuentra comprometido con el descenso. Luego de disputar seis partidos con el ‘Poderoso del Altomato’, se confirmó que el club despidió hasta 10 futbolistas, en el que también se encontraba el propio Hansell Riojas.

Recordemos que el futbolista pasó por otros equipos como Sport Boys, Deportivo Municipal, César Vallejo y tuvo una etapa por el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Belgrano de Córdoba. También registró tres partidos con la Selección Peruana y fue parte del plantel que obtuvo el tercer lugar en la Copa América 2015.

¿Quiénes fueron los futbolistas que salieron de Unión Comercio?

Según información de L1 MAX, Unión Comercio le notificó a Tarek Carranza, Piero Serra, Teodoro Paredes, Ignacio Barrios, Erison Ramírez, Roberto Villamarín, Hansell Riojas, Hernán Pérez y Marlon de Jesús su salida del club. La institución tarapotina buscaría afrontar lo que resta de torneo con juveniles.

Además de las salidas decididas por la dirigencia, se suma la de Carlos Uribe. A diferencia de sus compañeros, el volante, de 32 años, se marcha por una decisión personal. En un comunicado, publicado en sus redes sociales, explicó que su decisión se debió a razones familiares.

“Por medio del siguiente comunicado, quiero informar que he dejado de pertenecer al club Unión Comercio, al cual agradezco por este tiempo, donde pude desarrollarme profesionalmente. La decisión se da estrictamente por mutuo acuerdo y entendiendo que los caminos del fútbol son así. Además, prima el hecho de una decisión personal que me obliga a atender temas familiares y es a lo que por este tiempo me voy a abocar”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

SAFAP opina sobre los despidos en Unión Comercio

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), brindó su descargo sobre la situación de los jugadores del ‘Poderoso’ y aclaró que existe sustento legal para exigir compensaciones. “Hablé con algunos jugadores y me contaron que el club comunicó el día domingo por la noche a un grupo de futbolistas que ya no iba a contar con ellos. Les dieron una serie de razones y, en principio, les dijeron que cada uno tenía que arreglar su situación directamente con el presidente”, dijo en Ovación.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.