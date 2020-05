¿Indirecta para Alianza Lima y Sporting Cristal? Carlos Bustos se mostró en contra de algunas propuestas para que la Liga 1 se reinicie desde cero. El estratega de Melgar indicó que esto perjudicaría a los equipos que trabajaron duro por estar en la parte alta de la tabla de posiciones y beneficiaría a otros que no tuvieron buenos resultados en la primera parte del campeonato.

"No veo por qué no seguir el rol que venía sucediendo, si se van a jugar dos partidos por semana. Me parecería extraño y erróneo querer arrancar de cero. No me parece justo que, si Alianza Universidad sacó una gran cantidad de puntos, tenga que comenzar de cero. Hay algunos equipos grandes que no arrancaron bien que quieren que comience todo otra vez, pero eso no debe ser así”, sostuvo el estratega de Melgar en diálogo con Radio Ovación.

Alianza Lima y Sporting Cristal no tuvieron un buen inicio de la Liga 1. Mientras los blanquiazules se encontraban en la posición 13, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas; los celestes se ubicaban en el lugar 17, a raíz de dos empates, una victoria y la tres derrotas que consiguió en las seis jornadas del certamen.

En la cuenta regresiva para conocer la fecha del retorno de la Liga 1

Una vez aprobado el protocolo por el Estado peruano se convocará a reunión de los presidentes de clubes de Liga 1 a las 72 horas. En la misma se discutirá el análisis de tres escenarios de la reanudación de torneo. Si no hay consenso, la decisión será de FPF.

¿Cuáles son esos tres escenarios? El primero es que se abran todos los campos deportivos en todas las sedes del país y que cada equipo siga jugado como local en su ciudad. El segundo es abrir cierto número de sedes para un torneo regional y el tercero, concentrar a todos los equipos en Lima y disputar la Liga 1 en la capital.

