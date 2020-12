Defendió la camiseta de Alianza Lima en 12 temporadas y logró dos títulos nacionales (2001 y 2003). Es decir, Henry Quinteros es palabra autorizada para hablar sobre el presente en La Victoria, luego de perder la permanencia en la Liga 1 (el último sábado cayó frente a Sport Huancayo). El exvolante señaló a Fondo Blanquiazul como principal responsable y hasta se refirió a la posibilidad de que Jefferson Farfán regrese.

“Una cosa es saber de fútbol y la otra es que te guste el fútbol. El Fondo Blanquiazul trajo a Marulanda (director deportivo) pero ellos decidían. Si quieren que Alianza regrese tienen que terminarse los egos. Ahora con el tema Farfán quieren tapar todo esto que ha pasado”, mencionó en TV Perú Deportes.

Con relación a lo mostrado en el campo, el ‘Pato’ confesó que no había muchos argumentos para salvarse del descenso: “En las últimas dos fechas pensaba que los otros equipos podían salvar a Alianza porque no veía reacción. No hubo ni rebeldía, ni amor propio. Nunca demostraron carácter. La salida al Nacional fue espectacular pero ni así se contagiaron”.

Otro de los puntos que tocó Henry Quinteros es que para él en Alianza Lima se equivocaron en poner al frente a Daniel Ahmed para la recta final del campeonato. “Yo creo que la persona indicada para salvarnos, tras la salida de Salas, era ‘Pepe’ (Soto). Llegó en 2008 y nos ayudó por un tema de carácter. Nunca pensaron en gente de la casa hasta la última fecha y con un video”, añadió.

“Los procesos y tiempos son válidos”: desde SAFAP afirman que el reclamo de Alianza sobre Stein

En conversación con Full Deporte de Depor, Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), reveló que existe la posibilidad de que los íntimos reciban la aprobación de su reclamo.

“Si se comprueba que Stein ha incumplido con algunos puntos del reglamento, como el pago de septiembre y octubre, mereciendo la reducción de puntos, se va a tener que dar sí o sí. Eso no tiene que ver con Alianza, eso debe salir de oficio de la comisión de licencias de la FPF”, explicó Baldovino.