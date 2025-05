La polémica entre Alianza Lima y la CONAR parece que aún no llegará a su fin, pues incluso en el partido ante Atlético Grau, donde igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, una acción que privó de un gol al cuadro ‘blanquiazul’ ha generado una serie de comentarios por el criterio de anulación de dicha jugada. El protagonista fue Hernán Barcos, que no dudó en contar lo que sucedió en el campo e incluso lo que pudo conversar con el juez principal.

Fue Edwin Ordóñez el que tomó las decisiones en el terreno de juego y que fue cuestionado también por las decisiones que tomó al momento de ejecutar algunos cobros. Pero lo que más extrañeza causó en el delantero de los ‘íntimos’ fue la jugada de su primer gol, que fue anulado por una mano que no se visualizó del todo en el VAR.

“Yo no siento que me pega en la mano, en ninguno momento siento eso, es más yo siento que le pega la mano en el defensor. Pero él (Ordóñez) dice que en el VAR se ve que me toca en la mano y lo invalidó. Lamentablemente es algo que nos pasa más últimamente a nosotros”, comentó.

Asimismo, también cuestionó una de las amonestaciones a Renzo Garcés, recordando que recibió dos tarjetas amarillas por lo que terminó siendo expulsado. “Las expulsiones igual. La primera amarilla no me pareció, a mí me hacen 50 faltas de esas y no la cobran. Pero no lo quiero tomar como excusa, regalamos el primer tiempo y nos costó un gol”, indicó.

Barcos también confesó si siente un arbitraje direccionado contra Alianza Lima. (Video: L1 Max)

Consultado sobre los últimos acontecimientos que han habido por el arbitraje en sus partidos, Barcos negó que se tratara de un hecho direccionado para perjudicar a Alianza Lima. “El tema de los árbitros es algo que no cabe a mi hablar, se equivocan a favor o en contra, normalmente pasa. Pero no me gusta que se vea como una excusa. Si le dije que no me gustaba la predisposición que tuvo en el partido, pero tengo respeto para todos”, afirmó.

A su vez, se mostró agradecido por haber podido marcar un gol pero aseguró que “no me sirve el gol” pues no lograron quedarse con los tres puntos vitales para subir a la pugna por el título. Es justo bajo ese contexto que también contó cómo tendrán que voltear la página para volver a poner a punto para el siguiente reto difícil que será en la Libertadores.

“Hay que trabajar, cambiar el chip, nos quedan 5 días para un nueva final de Libertadores pero tenemos cierta tranquilidad con el equipo que tenemos. Sabemos que no estamos en el nivel que teníamos, este partido sobretodo porque con Sao Paolo tuvimos buenos 30 minutos, y eso es lo que tiene que mostrar Alianza”, finalizó.

Alianza Lima perdió dos puntos en Lima contra el Atlético Grau de Piura. (Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 frente a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Talleres de Córdoba, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el jueves 15 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

