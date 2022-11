En el siguiente informe, analizaremos a los ‘pro’ y ‘contra’ del Melgar de Pablo Lavallén y del Alianza Lima de Guillermo Salas en la primera final del último miércoles. Desde la localía de los arequipeños y la ‘muñeca’ de los técnicos hasta el polémico arbitraje que dejó descontento al hincha blanquiazul.

Melgar y la localía

Jugar en tu estadio siempre será una ventaja, más aún cuando las condiciones geográficas colaboran en la elaboración de una estrategia e incomodan al rival que no está acostumbrado a jugar en ciertas latitudes. Y este fue el caso de Melgar en Arequipa, a más de 2335 m.s.n.m.

Desde las semifinales, los arequipeños utilizaron a favor su localía. Al igual que contra Sporting Cristal, programaron el partido a las tres de la tarde, cuando el sol y la temperatura bordeaba los 25 grados centígrados. Ello, más la altura, jugaron en contra a los blanquiazules, que no están habituados a estas condiciones.

Además, en el sorteo de los capitanes, al iniciar el encuentro, Bernardo Cuesta eligió definir en qué lugar de la cancha jugar, colocando al arquero Ángelo Campos en contra del sol. Esto haría que la dificultad para ver el balón aumente y que el cansancio sea superior. Lo primero no ocurrió, más sí lo segundo. Por lo que cumplieron, en cierta medida, con su objetivo. En tanto, la hinchada jugó un rol importante. Los arequipeños, ubicados en occidente, oriente y sur, alentaron en todo momento a su plantel. Se vivió una fiesta.

Por otro lado, el planteamiento de Lavallén fue positivo. En el primer tiempo, Melgar tuvo mayor posesión de balón (74% según Sofascore) y en el segundo este se mantuvo (64%). Y aunque las posibilidades de gol no fueron un reflejo de ello -ambos equipos tuvieron 11 disparos a lo largo del partido- sí se pudo ver en el ‘León’ a un equipo sólido y compenetrado con juego rápido por las bandas con Paolo Reyna y Alejandro Ramos.

Cuesta, determinante

En lo individual, Bernardo Cuesta fue, nuevamente, clave. Tuvo tres disparos claros al arco: dos en el primer tiempo y uno en el segundo. Además, participó directamente en el único gol de su equipo: a los 75 minutos, Jairo Concha pierde el balón, el argentino centra y Vílchez, al intentar despejar la pelota, termina metiéndola dentro de la portería de Campos.

En tanto, Carlos Cáceda también fue determinante. Tuvo tres disparos bloqueados. Uno de ellos apenas a los 29, cuando desvió un disparo de Pablo Lavandeira, que venía libre desde el fondo de la cancha

Otro aspecto a resaltar de los rojinegros es su amplia banca. Kenji Cabrera (66′ por Arias), Walter Tandazo (74′ por Orzán) y Jean Pierre Archimbaud (66′ por Guedes) fueron los cambios en este partido y los tres ingresaron a darle un cambio de ritmo al partido que venía desgastado. Aquí se mezcló la juventud con la experiencia y funcionó.

Por otro lado, en los puntos a mejorar, al igual que Alianza Lima, está la efectividad. La única anotación llegó por error del rival, más allá del esfuerzo del capitán de Melgar que fue el que inició la jugada de peligro. Fueron once remates al arco, tres con grandes posibilidades y un 1-0 que llegó por autogol.

Alianza y el arbitraje

Guillermo Salas planteó un partido muy similar al que se vió en Cusco ante Cienciano en cuanto a dinámica de juego. Arley Rodríguez no estuvo presente en el ‘11′ titular y en su reemplazo ingresó Oswaldo Valenzuela. El elenco blanquiazul fue sólido en la defensa -salvo por el error de Vílchez-, siendo Gino Peruzzi y Pablo Míguez los más efectivos en la línea del fondo. Y aunque en números, Melgar tuvo mayor posesión de balón, en ritmo de juego estuvieron parejos.

En el mediocampo, Jairo Concha fue el jugador que más le aportó al equipo. Aunque perdió un balón en el mediocampo que tras el contragolpe de Melgar terminó sentenciando el partido. En cuanto a los delanteros, Hernán Barcos tuvo tres disparos a la puntería, pero ninguno acertó. Al respecto, el ‘Pirata’ alegó su poca experiencia en la altura.

“Fue una jugada linda, el tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba”, dijo el argentino al finalizar el partido.

Por otro lado, el arbitraje dio pie a la polémica. Alianza Lima tuvo dos jugadas que dejaron dudas en la decisión del arbitraje. El primero fue a los 54′'. Peruzzi asistió a Ballón, quien partía desde su propio terreno e incluso tenía a Deneumostier, central de Melgar, en paralelo (las repeticiones de TV confirman que no hubo fuera de juego). Sin embargo, el juez de línea levantó su banderín y cobró un offside. El árbitro Michael Espinoza confió en su asistente y confirmó la falta, decretando un tiro libre en salida para los ‘Rojinegros’.

La segunda fue con la llegada del gol en una falta no cobrada a Jairo Concha. La segunda amarilla no cobrada a Orzán antes de su retiro a los 66′ también abrió la polémica.

Este sábado, Alianza Lima tendrá a favor la localía. El estadio Matute recibirá a 30 mil hinchas que esperan que su equipo voltee el marcador. “Sabemos que será difícil, pero el equipo está tranquilo, con la cabeza en alto. Ahora de local, con nuestra gente, será distinto”, indicó ‘Chicho’ Salas.

Cabe resaltar que para este encuentro tampoco estará presente Cristian Benavente por lesión y no estaría Paolo Hurtado. Pero, sí se espera la vuelta de Arley Rodríguez. La banca de ‘Chicho’ no cambiaría, salvo por el posible retorno del ‘Zorrito’ Aguirre.

