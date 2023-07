El último fin de semana no terminó como se esperaba en Alianza Lima. La derrota por 1-0 frente a Sport Boys generó dudas por cómo va el equipo y se teme que la ‘gran maquinaria’ aceitada que arrancó bien este año se comience a desgastar. De un lado, algunos jugadores han admitido que hubo errores en dicho partido, pero hay otros -como Hernán Barcos- que prefieren analizar el panorama completo, pensando en lo que resta del torneo y, en especial, en el duelo que se avecina contra Universitario, este sábado en Matute.

En ese sentido, cuando el delantero fue consultado a la salida de los entrenamientos sobre cómo ve al equipo, este sostuvo que “no podemos creer que estamos tan bien, hay cosas para mejorar, no estamos generando tanto como hacíamos anteriormente, eso sí nos preocupa. Estamos para trabajar y estamos a disposición del entrenador para lo que precise”.

Justamente, respecto a la generación de situaciones de peligro en arco contrario, dijo: “Algo que nos preocupa es que no estamos generando ocasiones. Si generas 20 y te equivocas 18 vamos a preocuparnos. ¿Por qué estamos errando tanto? Acá no estamos generando, casi no tenemos situaciones de gol y eso sí preocupa”. Eso sí, aclaró que, al igual que en el Apertura, “también había problemas, pero estamos acostumbrados. Internamente estamos tranquilos”.

Por lo pronto, la mente del plantel está enfocado en el siguiente partido contra Universitario, que se juega este sábado en Matute. Al respecto, Barcos precisó que “el clásico es el partido del año, por lo que genera en el campeonato. Va a ser importante, porque es un rival directo y el rival de toda la vida de Alianza”. Incluso, destacó el presente del ‘compadre’: “Vienen jugando muy bien, vienen creciendo, ellos vienen en levantada, tienen un buen grupo de trabajo, un buen cuerpo técnico”.

Bajo esa línea, fue inevitable consultar por el asistente técnico de Jorge Fossati, quien permanece en una cárcel en Brasil, tras ser acusado por actos de racismo. “El tema del racismo es algo que no debería existir en ninguna parte del mundo. En 2023 hablar de racismo es un absurdo, la sociedad tiene que dar un paso al frente y cambiar eso. Una persona que hizo lo que hizo este profesor, no lo conozco, pero es indefendible. Cómo defender eso en el 2023 y no importa del club que sea, no voy en contra del club, sino de la persona que lo hizo”, argumentó al respecto.

El atacante argentino también se refirió a las palabras de Paolo Hurtado, quien criticó el accionar de Guillermo Salas: “No sé qué habrá pasado. [...] No me gusta hablar de los que no están, porque no es justo y cada uno tendrá sus razones. Lo único que siempre digo es que hay que respetar primero a la institución y después ser agradecido. Si tiene problemas personales, hay que resolverlo personalmente”.





