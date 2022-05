Desde que el “Pirata” desembarcó en La Victoria conquistó el corazón del hincha de Alianza Lima a punta de goles, transmisiones en Instagram y todas sus energías positivas. El atacante comandó la “Bustoneta” rumbo al tesoro, el título del 2021, pero su misión en Matute no acaba. A sus 38 años, el cordobés Hernán Barcos se reinventa, regala vigencia y apuesta por el bicampeonato. Eso sí, espera reencontrarse con el eterno rival en la cima de la Liga 1 y disputar una final digna de película.

Están por afrontar una semana crucial en la Liga 1 y Copa Libertadores: César Vallejo, primero; y Fortaleza, después. ¿Cómo están los ánimos?

Nosotros estamos jugando cuatro partidos en casi doce días. Llega un momento en que nos desgastamos, pero tenemos un grupo capacitado. El técnico tiene a todos los jugadores disponibles. En el campeonato venimos de cinco victorias consecutivas, así que eso da mayor confianza. Después estamos trabajando bien, tratando de perfeccionar y de cometer menos errores a nivel internacional, pero algunas veces los resultados no se dan.

¿A qué se debe la mala campaña en la Copa Libertadores?

Hemos jugado doce partidos entre los equipos peruanos en la Copa Libertadores y no se ha ganado uno. Entonces, no es solo Alianza Lima. Es algo general del fútbol peruano. Hay que tratar de cambiarlo. Uno de los propósitos es cambiar esa imagen del fútbol peruano a nivel internacional.

Hay hinchas de la ‘U’ y Cristal que se burlan de la situación futbolística de Alianza a nivel internacional...

Hay que velar por el fútbol peruano, no por un club o por otro. Todos los clubes peruanos están en deuda en Copa Libertadores. Hoy le toca a Alianza, pero también está Cristal, y viene haciendo un buen trabajo, aunque no se le dan los resultados. Hay veces el egoísmo y el ser hincha de uno u otro equipo te ciega. Después, el tema de las cargas físicas existe en todo el mundo, el rival no va a estar contento si ganas o pierdes. Sería bueno que se haga una comunión y todos pensemos lo mismo.

Jugarán sin los seleccionados de la Liga 1, el partido pendiente ante el líder momentáneo Sport Huancayo (5 de junio). ¿Cómo lo asimilan?

Ya dependerá de lo que piense la Federación Peruana de Fútbol y la Liga 1. Nosotros vamos a perder más jugadores que Sport Huancayo. Será un partido importante para ambos equipos. Lo ideal hubiese sido que nos enfrentemos con los mejor que tenemos.

¿De lograr el bicampeonato se encamina tu vínculo contractual con Alianza Lima?

Hay que seguir pensando en los objetivos, es nuestra responsabilidad. Sobre todo, con unión de grupo: jugadores, dirigentes, comando técnico e hinchas, todos tratando de hacer bien las cosas. Somos los vigentes campeones del fútbol peruano y vamos por el bicampeonato, después veremos para qué estamos. El tema de continuidad en Alianza dependerá del club, de como llegue a fin de año. Me siento feliz acá, identificado, y espero junto al grupo seguir dándole alegrías a la gente.

En el 2021, el título lo consiguieron al ganar los playoffs a Sporting Cristal. ¿Esperas una final contra la “U”?

Sería lindo. Hay que ver como llegamos los dos. Sería lindo jugar una final de campeonato con un rival como Universitario. Nosotros haremos nuestra parte de llegar a esa final.

Alianza Lima es una familia…

Sí, es lo fundamental. Si Alianza está desunido, las cosas no salen bien. Conseguimos el campeonato en el 2021 con unión, trabajo y sacrificio. Quedó demostrado, el grupo lo sabe. Lo único que intentamos ahora es fortalecer esa hermandad llamada familia.

Hay voces que dicen lo contrario. ¿Cuál es tu posición?

Siempre habrá gente que no quiere el bien para Alianza. Algunos priorizan que le vaya mal, pero eso sucede en todos los clubes grandes. Nosotros estamos acostumbrados, somos un grupo firme, que no se dejará desestabilizar por cualquier cosa.

En el entorno de Alianza, muchos critican la inactividad de Jefferson Farfán...

Viene trabajando para poder estar. Hay veces no depende de él, sino de los médicos. Entonces, hay que tener paciencia. Y si quiere sacarse la duda deben preguntarle a él. Hoy en día cualquiera opina, pero lo que digan, sea válido o negativo, no lo destruirá.

Jairo Concha ha madurado en su juego. ¿Cómo lo notas?

Es un jugador fundamental para nosotros. Viene creciendo mucho. Se está desempeñando de la mejor forma. Ha estado en gran nivel, busca regularidad para lo que necesita Alianza. Además, le aportará mucho a la selección peruana. Es un sueño que tiene como profesional.

De 9 a 9: ¿Qué te parece el presente futbolístico de Alex Valera con Universitario?

Alex viene creciendo muy bien. Ha mejorado en un montón de cosas, está con confianza. Ha sido un aporte importante en la selección peruana, y lo seguirá siendo. Se lo viene ganando a pulmón, nadie le regaló nada. Seguirá creciendo, tiene condiciones para continuar demostrándolo. Ojalá que le vaya bien y pueda ser el 9 de la selección, lo que tanto desea.

Ahora rompe redes de cabeza, un plus que practica sumado a los consejos de Ricardo Gareca...

Son cosas que los entrenadores como Ricardo Gareca le pueden enseñar. Más si tiene humildad para escuchar y aprender. Yo aprendí mucho con el “Patón” Bauza en Liga de Quito. El tema de la recepción, los movimientos orientados, un montón de cosas que uno no lo veía cuando estaba dentro del campo. Ahora, Alex viene mostrando el cabezazo, lo importante que es para todo delantero. Ha mejorado mucho y se nota en cada partido.

¿Cómo describes el juego de Piero Quispe?

Es un jugador muy interesante, atrevido, no tiene miedo, va para delante. Con poca experiencia no se achica, ojalá continúe teniendo posibilidad de jugar, que lo lleven de a poco tanto en lo futbolístico, mental y físicamente. Ayudará mucho al Perú, tiene condiciones de sobra.





