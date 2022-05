Chile se aferra a la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022 tras las revelaciones del caso Byron Castillo. El futbolista y la Federación Ecuatoriana de Fútbol fueron denunciadas por ‘La Roja’ al conocerse que habría una supuesta falsificación de datos del futbolista con respecto a su nacionalidad.

Desde la ANFP ya trabajan para poder conseguir los antecedentes que le demuestren a FIFA que sí puede haber algún tipo de consecuencia sobre el cuadro norteño que les permita ser parte de la Copa del Mundo. Tal parece que es un tema que manejan desde hace varios meses en el país sureño.

Martín Lasarte, exentrenador de la selección chilena, conversó con ‘Esdrújula’ de Uruguay y reveló que el equipo ya conocía lo que pasaba con Castillo; incluso, hicieron un reclamo en el momento que se enteraron.

“Alguien me avisó de la situación en el partido frente a Ecuador. En aquel momento no recuerdo si la FIFA o la Conmebol no dio lugar a la situación y para nosotros quedó como un tema muerto”, dijo el entrenador.

Lasarte señaló que todo lo que sucedido en los últimos días le sorprende. “No tengo claro los elementos, pero sí tengo claro que si hay una situación que está fuera de la ley, hay que pagarla. No sé quién está inquieto y quién no, lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta al reglamento, hay que hacerla cumplir”, explicó.

Byron Castillo jugó en ocho de los 18 partidos eliminatorios de Ecuador. En esos partidos, según consigna Reuters, el equipo sumó 14 de los 26 puntos con los que se aseguró su lugar en Qatar.

Chile, pro su parte, quedó séptima en la tabla de posiciones con 19 puntos, pero, según explicó Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, si le dan los puntos de los dos partidos ante Ecuador en los que jugó Castillo, clasificarían a Qatar 2022.





