Desde su llegada a Alianza Lima, Hernán Barcos se convirtió en uno de los referentes del equipo. Su experiencia le permitió ser un baluarte en la ofensiva blanquiazul para alcanzar el título nacional, aunque es consciente de que la gran misión aún está por comenzar.

“Lo que faltaría regalarle al hincha de Alianza Lima sería una buena participación en Copa Libertadores y conseguir el bicampeonato. El hincha ya empieza a soñar. Este año vamos a trabajar para eso”, fue el mensaje que dejó el delantero íntimo, en diálogo con RPP.

Hernán Barcos reconoció que tuvo opciones de dejar Alianza Lima este año, pero el compromiso que tiene con el club de La Victoria hizo que las rechace para poder defender un año más la camiseta blanquiazul, a la que le tomó un cariño importante y espera mantener en lo más alto.

“Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza Lima por plata. Mi desafío al llegar a fue venir al club y ponerlo donde tiene que estar. Ahora está donde tiene que estar”, agregó.

Hay fiesta en Alianza Lima

Alianza Lima cumple este martes 15 de febrero del 2022 un año más de vida institucional. Por ello, el conjunto íntimo y actual campeón de la Liga 1 emitió un emotivo mensaje, con música incluida, para festejar sus 121 años de fundación.

“Recibimos nuestros #121AñosDeGloria con la cALdera encendida. ¡Hoy celebramos los 121 del amor de tu vida! Música: Rock and goAL. Esto es Alianza, 121 años de gloria, Alianza Campeón”, fue la publicación que realizó el club blanquiazul en sus redes sociales, acompañado con un un video en el que se observa el Estadio Alejandro Villanueva iluminándose con los símbolos de ‘AL’.





