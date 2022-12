Alianza Lima viene realizando su pretemporada en Cieneguilla y la mayoría del plantel es consciente de que la próxima campaña será muy exigente. ¿El motivo? El conjunto blanquiazul buscará el tricampeonato en el torneo local y realizar una buena actuación en la Copa Libertadores. Así lo dio a conocer Hernán Barcos, uno de los pilares del cuadro íntimo, que trabaja con el resto de sus compañeros con el objetivo de superar su marca: 18 goles por campaña. Eso sí, el ariete argentino también habló acerca de otros temas como el de su retiro, asegurando que aún no está en edad para ponerle punto final a su carrera futbolística.

“Al día siguiente de haber ganado el bicampeonato ya tienes la necesidad de conseguir el tricampeonato. Estando en un club como Alianza Lima, te encuentras en la necesidad de ser siempre protagonista”, mencionó el ‘Pirata’ en una entrevista con Radio Ovación.

Del mismo modo, Hernán Barcos reveló que antes de irse de vacaciones había cerrado su renovación con el cuadro íntimo. “Había conversado un poco antes con los dirigentes, ellos supieron mi posición y la de ellos fue positiva siempre, nunca me pusieron en duda. El día que no me quieran, no hace falta que me paguen más, yo me voy por la puerta que entré”, señaló.

Consultado sobre la salida de algunos jugadores del plantel blanquiazul (Arley Rodríguez, Christian Ramos, Wilmer Aguirre, Oslimg Mora, Jonathan Medina y Jefferson Portales), el delantero aseguró que aún no ha tenido comunicación con los futbolistas en mención. “No he hablado con los chicos, le deseamos lo mejor a todos los que se fueron, agradecerles por el título. Ahora he hablado con los que llegaron y tratar de que se sientan como en casa”, apuntó.

Por otro lado, el ‘Pirata’ sostuvo que aún no piensa en el retiro: “Me pregunto siempre hasta cuándo jugaré. No me veo todavía retirado, mientras físicamente me pueda mantener en un alto nivel jugando, voy a estar dentro de un campo de juego. Cuando vea que no soy útil me retiraré, por ahora me siento bien”.

Barcos culminó la entrevista refiriéndose a Jefferson Farfán, asegurando que el atacante nacional aún no ha comunicado nada al plantel acerca de su retiro. “A nosotros él no nos comunicó nada todavía. Farfán sufrió mucho este año, pero si decide dejar el fútbol, se retira de la mejor forma como bicampeón peruano que es lo que soñó cuando volvió a vestir esta camiseta”, concluyó.





