Pese a no arrancar como titular en el duelo ante Cantolao, Hernán Barcos aportó con su cuota goleadora en la goleada (3-0) de Alianza Lima sobre el ‘Delfín’. El delantero de 39 años selló el marcador con una gran anotación para el triunfo de los íntimos, que gozan el primer lugar del Torneo Apertura 2023, con 24 unidades. No obstante, tras la victoria, el ‘Pirata’ considera que la institución blanquiazul debe tener más apoyo de la organización del campeonato nacional, puesto que considera que no existe “igualdad” al momento de programar sus encuentros, tomando en cuenta que participan en un certamen internacional, como es el caso de la Copa Libertadores.

“Es la primera vez que veo que en un país perjudican al equipo que compite internacionalmente. Los responsables de las fechas y calendarios son los de la Liga 1, no nosotros”, mencionó el atacante blanquiazul en una entrevista con RPP Deportes.

Asimismo, sostuvo: “Parece que no se mide con la misma vara con el tema de la programación. Pedimos jugar el lunes y no nos aceptaron. Nosotros sabemos que siendo Alianza tenemos en contra todo, pero no nos molesta”.

Por otro lado, Hernán Barcos también señaló que, a pesar de estar en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura 2023, el equipo deberá estar concentrado de cara a los próximos retos. “Aún falta mucho campeonato, pero sabemos que si hacemos las cosas bien ningún otro va a tener chance. No nos podemos confiar y tenemos que ir partido a partido”.

Sobre su continuidad en Alianza Lima y el respaldo al ‘Chicho’ Salas

El ‘Pirata’ es uno de los futbolistas de Alianza Lima que culmina contrato a fin de año, motivo por el que aún no se define si continuará o no en la próxima temporada. Sin embargo, el propio futbolista señaló que espera quedarse en el elenco blanquiazul. “Ya se verá cómo termino yo el año, a mí me encantaría quedarme en Alianza y poder retirarme, pero también hay que ver qué necesita el club en ese momento”, apuntó.

Finalmente, Hernán Barcos volvió a respaldar a Guillermo Salas, señalando que los rumores de su posible salida del club íntimo solo fue “un buen chiste”. “Poner en duda la continuidad del técnico que va primero, no tiene sentido. ‘Chicho’ tiene el respaldo de jugadores, dirigentes e hinchada”, sentenció.





