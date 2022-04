Hernán Barcos empieza a convertirse, por una temporada más, en el hombre más importante de Alianza Lima. El argentino ya lleva cinco goles en lo que va de la Liga 1 (anotó en el triunfo sobre Universitario, en el clásico) y espera volver a pelear en la parte alta de la tabla de goleadores del torneo.

Dentro del campo, el ‘Pirata’ se muestra como una persona solidaria con sus compañeros, con ganas de ayudar en todo momento. Ahora, esta actitud también la traslada a su vida diaria, en la que, cada vez que puede, apoya a los que más quiere.

Uno de los gestos más recordados del exGremio fue el que tuvo con la señora que lo ayuda en su hogar. Él, junto a su esposa Giuli Cunha, decidieron regalarle un departamento a María Isabel Allcca, quien cuida de sus hijos. “Siempre hay alguien que está peor que uno. Entonces muchos me preguntaban. Este evento de la compra de la casa a Mari no lo sabía nadie, ni mi mamá, suegra ni mis hermanos, nadie sabía”, contó el delantero en conversación con DirecTV Sports.

Hernán Barcos dejó claro que si estaba en su condición apoyar económicamente a María, no lo veía nada de malo. Incluso reveló que algunos lo llamaron “loco” por hacerlo.

“Y cuando se hizo público me dicen, ¿por qué Hernán, estás loco? Y les digo por qué no hacerlo si tienes la posibilidad. Y cuántos tienen la posibilidad y no mueven un dedo, y no son capaces de comprar una heladera (refrigeradora) a la empleada que no tiene en la casa”, agregó el delantero de 37 años.

En la entrevista, el delantero de Alianza Lima explicó que el cuidar de sus hijos es algo que siempre le agradecerá a la señora. “Está cuidando nuestros hijos, que es lo mejor que tenemos nosotros. ¿Por qué no darle la oportunidad que tenga una mejor calidad de vida? Tiene cuatro hijos y vivía en una casa de 20 metros cuadrados. Lo hicimos de corazón con mi esposa. Cuando lo compramos lo hicimos como si fuera para nosotros”, finalizó.





