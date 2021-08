Ya se ha vuelto costumbre que Hernán Barcos realice transmisiones en vivo desde el interior del vestuario de Alianza Lima para celebrar las victorias. Este sábado, tras anotar el gol del triunfo sobre Deportivo Municipal (1-0), el goleador interactuó con sus seguidores en las redes sociales y antes de despedirse hizo una breve alusión al partido del miércoles ante Universitario de Deportes.

“¡Arriba Alianza! Seguimos todos juntos por este objetivo. No vemos la próxima, el miércoles a morir. Abrazo grande a todos”, expresó el ‘Pirata’ en referencia al primer clásico de la temporada y el primero desde el pasado 8 de marzo del 2020, cuando los merengues vencieron por 2-0 en el estadio Monumental.

En el mismo contenido, Barcos se unió a Pablo Míguez, otro de los referentes del conjunto aliancista. Juntos, el atacante y el centrocampista hicieron algunas arengas para animar a los hinchas blanquiazules y festejar que llegarán al duelo con la ‘U’ en la cima de la tabla e invictos en esta fase del campeonato local.

Más de Barcos

Después del partido, el argentino de 37 años también comentó sobre lo que puede pasar a mitad de la otra semana en el Estadio Nacional. “Llegamos muy bien a un partido especial como el clásico, convirtiéndonos en un equipo sólido, ‘la fortaleza’ como nos decimos en la interna. Tuve una pequeña dolencia hoy, pero nada de cuidado. Llegaré al miércoles mejor que nunca”, sostuvo.

El ‘Pirata’ Barcos también comentó sobre lo que ocurrió en la cancha del estadio Miguel Grau. El experimentado jugador reconoció que tuvieron una primera etapa con pocos aciertos, pero en la complementaria pudieron mejorar y, gracias a un gol suyo, quedarse con el triunfo ante la ‘Academia’.

“No hicimos un buen primer tiempo, no plasmamos nuestro juego, en el segundo mejoramos y pudimos generar algunas chances de gol. Estaba fastidiado porque no me llegaba la pelota, pero a veces se tiene una sola como hoy y hay que meterla”, declaró Barcos en Gol Perú. El argentino tiene dos goles en la Fase 2 y cinco en todo el 2021.

¿A qué hora juegan Alianza Lima y Universitario de Deportes?

La organización de la Liga Profesional de Fútbol adelantó la programación de las siguientes jornadas de la Liga 1. Sin duda, el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes es el sobresaliente de la lista. El clásico será el miércoles 18 de agosto a partir de las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional.