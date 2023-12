Llegó el momento del adiós. Este martes, Alianza Lima hizo oficial la salida de Jairo Concha del primer equipo, luego de que las dos partes (directiva del club y entorno del futbolista) no llegaran a un acuerdo para extender el vínculo laboral que los unió hasta el término del presente año. Con dos títulos nacionales bajo el brazo, alcanzados dentro de las tres ediciones de Liga 1 en las que participó con la camiseta blanquiazul, el volante se despidió de Matute y tomará nuevos rumbos en 2024, a la espera de que su futuro se defina antes del 31 de diciembre: el futbolista debe continuar con su pretemporada.

Ahora, si bien no se ha confirmado aún el destino del jugador, de 24 años, no es un secreto a voces que la postura adoptada por su entorno es que pegue el salto internacional; sin embargo, no se descarta que pueda aceptar la oferta de otro equipo del campeonato local.

”Gracias por tu entrega y esfuerzo. ¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos!”, fue el mensaje con el que los íntimos despidieron al mediocampista, que llegó proveniente de la Universidad San Martín en el 2021.

Cabe resaltar que, mientras esperaba que se solucione el tema de su renovación con el club, Jairo había pasado los exámenes médicos de Alianza Lima y entrenó con el resto del plantel, bajo la dirección del comando técnico de Alejandro Restrepo. Tras el final de las negociaciones, el futbolista ya no seguirá asistiendo a los trabajos en el Esther Grande de Bentín.

Alianza Lima hizo oficial salida de Jairo Concha.

Los números de Concha en Alianza Lima

En tres temporadas con Alianza Lima, Jairo Concha disputó en total 99 partidos de carácter oficial. En su ciclo blanquiazul se consolidó como un elemento importante para los distintos entrenadores que pasaron por el club durante ese periodo. El volante contribuyó con 12 goles y 11 asistencias, además, logró el bicampeonato de la Liga 1 en 2021 y 2022, mientras que en este curso fue subcampeón.

Las movidas en Alianza Lima en el mercado

Con el objetivo de luchar por la Liga 1 Betsson 2024 y dar pelea en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima inició su pretemporada en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín. El plantel de Alejandro Restrepo se va armando y poco a poco iremos conociendo a los futbolistas que serán claves en su idea de juego.

En cuanto a fichajes, los blanquiazules han anunciado las contrataciones de Kevin Serna, Renzo Garcés, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes y Jhamir D’Arrigo. Asimismo, mientras se siguen barajando opciones en los puestos donde Restrepo necesita reforzarse, se confirmaron las renovaciones de Pablo Sabbag, Hernán Barcos y Ángelo Campos.





