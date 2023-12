La llegada de Jorge Fossati a la dirección técnica de la Selección Peruana ha generado expectación y entusiasmo entre los hinchas. En sus primeras declaraciones como nuevo entrenador de la bicolor, y antes de viajar a Uruguay para pasar las fiestas de fin de año con su familia, el preparador charrúa transmitió un mensaje de optimismo, compromiso y respeto hacia la afición nacional, al mismo tiempo que abordó temas clave, incluyendo su debut oficial ante Chile y los elogios de Paolo Guerrero.

“El cariño del hincha peruano es impagable. Con la ayuda de todos vamos a conseguir los objetivos, estoy convencido”, dijo el nuevo entrenador de la Selección Peruana a los periodistas que lo abordaron en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Pero no fue lo único de lo que habló.

Con miras a su estreno oficial, el entrenador uruguayo fue consultado sobre el rival: Chile. Desde hace algunas semanas, Ricardo Gareca se ha convertido en el favorito para hacerse cargo del banquillo sureño, hecho que le agrega un condimento especial al partido, al tratarse del antiguo seleccionador de Perú.

“Yo no juego contra nadie en mano a mano, el día que toque contra Chile, será Perú - Chile, no vs. Gareca”, expresó Fossati, dejando claro su enfoque colectivo y su respeto hacia la hinchada que apasionadamente respalda a la selección nacional.

La referencia al próximo enfrentamiento contra Chile evidencia la mentalidad competitiva del nuevo estratega, quien busca encauzar la energía de la rivalidad histórica hacia el beneficio del equipo. Fossati comprende la importancia de cada partido y la trascendencia de los duelos ante rivales como la ‘Roja’.





Sobre los elogios del ‘Depredador’





En cuanto a las palabras elogiosas de Paolo Guerrero, Fossati expresó su gratitud: “Que te elogie un jugador de tremenda trayectoria como Paolo Guerrero es un orgullo. Que Dios nos ayude a dar el máximo de nosotros”. Estas palabras resaltan la importancia del ‘Depredador0 como líder en el equipo y la relevancia de la unión y el compromiso para alcanzar los objetivos.

El nuevo capítulo en la historia de la selección peruana bajo la dirección de Jorge Fossati se presenta como una oportunidad para revitalizar el equipo y buscar nuevos logros en el ámbito internacional. El técnico uruguayo, con su experiencia y visión estratégica, busca consolidar una identidad de juego y reforzar la mentalidad ganadora del equipo.





¿Cuándo debutará Fossati como DT de Perú?





Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, esto se dará en los partidos amistosos de marzo –en total serán cuatro pruebas, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar. Según señalo Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. Perú integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium.





¿Cómo va Perú en las Eliminatorias 2026?





Tras cero victorias, dos empates y cuatro derrotas, en un total de seis partidos, la Selección Peruana marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026 (ver aquí clasificación completa) con dos unidades. El ahora equipo dirigido por Jorge Fossati se encuentra a 3 puntos de la zona de repechaje (Paraguay).





