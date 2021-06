La Copa Bicentenario es una gran oportunidad para que los futbolistas que militan en la Liga 2 puedan tener una vitrina y demostrar que pueden competir al más alto nivel. El más claro ejemplo lo dio este viernes Cultural Santa Rosa, eliminando del torneo a Alianza Lima, equipo que llegaba con un invicto de cuatro partidos.

Los de Andahuyalas nos regalaron una gran lección de fútbol, y aunque estuvieron cerca de quedarse con el triunfo durante los 90 minutos, sellaron la eliminatoria vía la definición por penales.

El marcador en el tiempo regular terminó igualado 2 a 2. Hugo Ancajima marcó el primer gol del partido para la ‘Fuerza Chanka’. El futbolista que pasó por la reserva de Sporting Cristal se lució con gol de gran factura y sorprendió a todos en el Estadio San Marcos.

Depor conversó el futbolista de 23 años, quien no ocultó su emoción por haber dejado fuera del torneo al segundo equipo más ganador en la historia del fútbol peruano.

“Estamos muy contentos por este logro. Sabíamos que teníamos que salir a jugarnos una final ya que son son llaves eliminatorias. Al principio no podíamos creer lo que estábamos viviendo. Dominamos prácticamente el partido frente a un equipo grande. Todo eso fue fruto del trabajo en la semana y el excelente planteamiento de nuestro entrenador”, indicó.

“Mi gol me dejó muy emocionado. No pude dormir. Me quedé hasta tarde viendo una y mil veces la repetición de mi anotación. Significó mucho para mi porque anotarle a Alianza Lima y contribuir al triunfo del equipo no es algo que se da todos los días. Ese gol es la muestra mas clara de mis características en el campo de juego: realizar diagonales y encarar sin miedo hacia adelante”, finalizó.

Cultural Santa Rosa accedió a los octavos de final de la Copa Bicentenario y enfrentará a Unión Comercio, el otro equipo de la segunda división que dio el batacazo en los dieciseisavos de final, eliminado a Alianza Universidad.





