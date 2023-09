En Alianza Lima las buenas noticias no dejan de llegar. Además de los tres puntos que sumaron el último domingo, con los que iguala a Sporting Cristal y Universitario de Deportes en los más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, también vale resaltar el retorno de algunos jugadores que se encontraban lesionados y que, para la recta final del campeonato, ya están prestos a darlo todo para conseguir los objetivos de la institución. Uno de ellos es Jairo Concha.

El volante nacional jugó de titular en la victoria por 3-1 frente a Unión Comercio, luego de estar algunas jornada fuera de juego. Los minutos que sumó en el duelo previo contra Cantolao (9 de setiembre), así como el apoyo de sus compañeros, permitieron que el mediocampista pudiera retomara ritmo de competencia y así estar al 100 por ciento listo para lo que resta de la temporada.

Así lo dio a conocer el propio Jairo, en diálogo con la plataforma de Alianza Play. “Estoy contento por cómo vengo jugando, el equipo me está ayudando a sacar mi mejor versión, y creo que no solo yo sino cualquiera del plantel puede hacer jugar a Alianza. Ahora solo queda trabajar muy fuerte para el siguiente partido ante Mannucci en Trujillo”, sostuvo.

Respecto a cómo se siente, pensando en la exigencia que demanda el cierre de la temporada, aseguró que “físicamente me siento bien, felizmente la lesión no me afectó mucho porque vine trabajando muy fuerte para no perder el ritmo competitivo, igual tengo que mejorar para seguir sacando mi mejor versión”.

Finalmente, recalcó la jerarquía que sigue mostrando el plantel. “Ante Unión Comercio demostramos que no solo estamos preparados para manejar un resultado positivo en pleno partido sino también en la adversidad. Creo que muy pocas veces nos habían adelantado en Matute, pero lo supimos revertir con el apoyo de todos. Estoy muy contento por el equipo porque está respondiendo hasta en los momentos más complicados”, concluyó.

Alianza Lima descansará para esta fecha 14, por lo que recién este martes retomaron sus trabajos habituales, pensando en el duelo que tendrán contra Carlos A. Mannucci este domingo 24 de setiembre. Dicho compromiso se jugará desde las 5:30 p.m. en el estadio Mansiche, por la jornada 15.





