Jean Deza es uno de los futbolistas más polémicos de los últimos años. El exjugador de Alianza Lima ha logrado demostrar mucho talento, pero sus temas extradeportivos han ido cerrándole algunas puertas de las instituciones más importantes del país. A pesar de ello, siempre existe un club que desea contar con sus servicios y ese es el caso del cuadro de Carlos Stein, escuadra que contaría con el futbolista para todo este año.

Y es que el mismo deportista se encargó de ir despejando los rumores acerca de su futuro al compartir una historia de Instagram en la que se le pudo observar luciendo el uniforme de entrenamiento del conjunto del norte del país, equipo que ha sido mandado a la Liga 2 tras una resolución de la Federación Peruana de Fútbol en favor de Alianza Lima, luego de que el TAS decidiera darle la razón a los blanquiazules por un reclamo presentado con relación al campeonato 2020.

Precisamente, fue Alianza Lima el equipo que le abrió las puertas la temporada pasada a Jean Deza. Ahora, podría ser aquella diferencia en la decisión tomada por el ‘Ratón’, quien tenía en mente disputar la Primera División con los carlistas, pero ahora tiene todo encaminado para jugar la Liga 2 con ellos. Sin embargo, hay que resaltar que la FPF le ha permitido a los integrantes del primer equipo de Carlos Stein analizar propuestas por 30 días más, por lo que aún no es seguro que se quede en el norte.

Jean Deza de polémica en polémica

Jean Deza fue anunciado hace unos días como nuevo fichaje de Cultural Santa Rosa. Sin embargo, para sorpresa de todos, el futbolista no va más en el equipo andahuaylino, que dio a conocer mediante un comunicado que el ‘Ratón’ ya tenía firmado un contrato con Carlos Stein.

“La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club”, indicó la entidad que será parte de la Liga 2. “El jugador en mención sorprendió al a directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, añadió la institución, que la semana pasada le dio la bienvenida al ‘Ratón’.

Cabe destacar que Jean Deza fue protagonista en la temporada 2020 de una serie de actos de indisciplina, que desencadenaron en su salida de Alianza Lima. Después de ello, Deportivo Binacional se hizo de sus servicios hasta el final del campeonato. Sin embargo, la paciencia no duró mucho en Juliaca, donde decidieron no extenderle el contrato debido a las constantes faltas que poseía con la institución.

