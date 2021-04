Jefferson Farfán dio negativo en la prueba molecular al que fue sometido el último lunes, para descartar algún contagio de coronavirus (COVID-19), en la salida que tuvo el pasado fin de semana. Con ello, el delantero podría retornar a los trabajos con el primer equipo de Alianza Lima; sin embargo, el club esperará a un segundo examen para mayor seguridad.

Depor pudo conocer que el capitán del cuadro victoriano se encuentra en buenas condiciones y viene trabajando de manera individual, a la espera de una segunda prueba. De salir nuevamente negativo, podrá retornar a los entrenamientos con el primer equipo, con miras a la siguiente jornada de la Liga 1.

Esta recomendación habría sido dada por el departamento médico del club, de modo que el primer equipo se mantenga aislado, hasta que estén completamente seguros. Eso sí, el segundo test será realizado en los próximos días para tener de vuelta al capitán.

Caso Jefferson Farfán

El último domingo, se dieron a conocer unos videos y fotos donde aparece Jefferson Farfán junto a otras personas en un restaurante, rompiendo así con los protocolos de bioseguridad de la Liga 1. El club se manifestó al respecto, sosteniendo que “descuidó el distanciamiento social que nuestro Gobierno exige al tomarse unas fotos con terceras personas sin portar mascarilla”.

El mismo mensaje que dio el jugador en sus redes sociales. “Ayer fui a comer a un restaurante con mi entorno familiar y paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Sé y asumo el error que cometí. Me pidieron una foto, accedí y a grabarme. El gran problema fue sin mascarilla. La culpa es mía”, señaló visiblemente arrepentido en Instagram.

“He sido de las personas que más he usado mascarilla. Es un descuido mío. Quiero pedir disculpas al club, mis compañeros y cuerpo técnico. Soy hincha, referente y capitán. Asumiré mi responsabilidad de la mejor manera”, agregó en su pronunciamiento.





