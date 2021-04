Jefferson Farfán se encuentra en el ojo de la tormenta. Esto tras conocerse la sanción que le impondrá la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol por romper los protocolos de bioseguridad. Con este castigo, el delantero de Alianza Lima no podrá estar presente en la dos siguientes jornadas de la Liga 1: ante Sporting Cristal y Deportivo Binacional.

Jhonny Baldovino, asesor de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), se refirió a la sensación que recibirá el exjugador del Lokomotiv de Moscú desde el punto de vista legal.

“La Comisión Disciplinaria va a resolver de acuerdo al reglamento, pero no hay una escala de sanciones. También será en base al informe de la Gerencia de Integridad sustentado con el informe médico”, sostuvo en diálogo con Las Voces del Fútbol.

“Tienen que tener pruebas concretas para sancionar. Acá sancionan al jugador, pero el gran perjudicado es el club, porque está sujeto a lo establecido por el reglamento de trabajo”, argumentó.

En el mismo sentido, el abogado en derecho del fútbol también comparó el caso de la ‘Foquita’ con lo ocurrido hace unas semanas atrás con Kevin Quevedo, jugador de FBC Melgar, quien también incurrió en una falta pero solo fue sancionado internamente.

“Para mí el tema de Farfán no es más grave que Quevedo, de Corzo puede ser, pero el problema no es si estuvo haciendo algo bueno o malo, sino que no pueden tener contacto social con gente fuera del entorno”, zanjó.





