Alianza Lima tiene un reto importante para este sábado: enfrentar a Sporting Cristal en Matute, por la tercera jornada del Clausura de la Liga 1 Betsson. Los rimenses encabezan la tabla del torneo y quieren destronar a los íntimos del Acumulado; por ello, desde el plantel victoriano tienen claro que deberán dar todo de sí para que el triunfo se quede en casa y así mantener a la competencia alejada.

Así lo dio a conocer Jesús Castillo, en diálogo con Radio Ovación: “Es el rival directo para nosotros en búsqueda del Torneo Clausura y del título nacional. Nos estamos preparando de la mejor manera para poder ganar este partido en casa. Por cómo está la tabla, el rival directo es Cristal, la ‘U’ viene bien, pero la primera final es el día sábado ante Cristal”.

A ello añadió que “venimos de partidos muy seguidos, tanto en Copa como en Liga1 Betsson. Hemos sabido sacar los partidos adelante y eso se ve en la tabla. Vamos a seguir trabajando con el objetivo de salir campeones a fin de años. [...] Nuestro objetivo era clasificar a octavos o al menos en Sudamericana. Ahora queda seguir trabajando para ganar el Clausura, ya que no queremos jugar una final, queremos ser campeones directos”.

Respecto al duelo que hubo contra Deportivo Municipal, no minimizó el esfuerzo del rival, por lo que consideró que la anotación que hizo el último fin de semana es uno de los más significativos. “Fue un partido complicado, pero lo importante es que sacamos los 3 puntos que nos permite estar arriba en la tabla. Por la circunstancia del partido y por la celebración de la hinchada, es uno de los mejores goles que anoté en mi carrera”, aseguró.

Bajo esa premisa, dio a luces de cómo va analizando su presente en el club. “Me gusta pisar las dos áreas, el ‘profe’ también me pide que esté tanto en ataque como en defensa. Estoy jugando en una posición que me siento muy a gusto”, afirmó. Castillo a la fecha acumula un total de 22 partidos jugados (seis por Copa Libertadores), además suma 1,364 minutos, dos goles y tres asistencias, en lo que va de la temporada.

Finalmente, se refirió a Christian Cueva y a Pablo Lavanderia. Sobre el primero indicó que “esperemos que pueda volver a ser el Christian que todos conocemos, que le dio tantas alegrías a la Selección, y en Alianza lo necesitamos para el Clausura”; mientras que por Lavandeira, quien partió hacia Arequipa para vestir los colores de Melgar, agregó que “sabemos la gran persona que es, pero es una decisión que tomó en búsqueda de su crecimiento”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.