Lo que pintaba para ser un duelo parejo por la disputa del Torneo Apertura 2024, terminó siendo un trámite en en donde solo hubo un equipo en el Estadio Monumental. Sporting Cristal sucumbió ante la superioridad de Universitario de Deportes y cayó goleado por 4-1, un resultado que los obliga a sacar la calculadora en las dos jornadas que restan. Así pues, Enderson Moreira habló en conferencia de prensa y analizó lo vivido en el recinto crema.

En primera instancia, el estratega brasileño consideró que cometieron muchos errores no forzados por falta de tranquilidad para controlar el encuentro con la posesión del balón. “Conseguimos hacer un gol, tuvimos al menos una o dos posibilidades ahí, sufrimos un bache. En el entretiempo buscamos hacer unos ajustes pero creo que lo que más faltó fue tener el balón, controlar mejor, tener tranquilidad”, sostuvo.

Según su óptica, Moreira consideró que el 2-1 de Universitario golpeó fuerte en sus dirigidos, pues no encontraron el camino para reaccionar y así intentar igualar el marcador. Todo lo contrario, después del tanto de Martín Pérez Guedes, la ‘U’ agudizó su presión en campo rival y propició la presión para que llegaran los goles de Edison Flores y Rodrigo Ureña. Renato Solís tuvo una mala noche y el resto fue historia.

“Después del segundo gol nos acabamos de desequilibrar emocionalmente, es un equipo joven y quedó ese marcador. Había una expectativa diferente, sabíamos que era un partido difícil, pero se tenía objetivos bien claros. No tenemos tiempo para quedar lamentándonos, quedan dos partidos y lo que tenemos que hacer es ganar esos partidos”, agregó.

En esa misma línea, el director técnico de de 52 años explicó que su planteamiento no solo se basó en atacar de contragolpe, sino que tuvo otras variantes que su equipo no pudo realizar. “No conseguimos salir con la pelota controlada, hicimos juego largo, de contragolpe y no era esa solamente nuestra estrategia, pero no lo conseguimos hacer. Hubo mérito del adversario y podría ser algo que pudimos haber encajado mejor”, acotó.

Enderson Moreira sabe que no puede quedarse pensando en la derrota y tiene que voltear la página ya que todavía faltan dos fechas. “El tercer gol fue una infelicidad y el cuarto un tiro de afuera. Nosotros nos lamentamos mucho pero no hay tiempo para quedar lamentándonos y hoy no terminó nada. Si hubiéramos ganado el discurso sería el mismo, quedan dos fechas, en el fútbol puede pasar de todo”, añadió.

En cuanto al arbitraje, el brasileño se quejó abiertamente de la jugada en donde el VAR revisó una posible mano de Jhilmar Lora. Tras revisar el monitor, Bruno Pérez consideró que no hubo mano, no obstante, minutos después llegó el 1-1 con un remate de Andy Polo. “Es un absurdo que lo llamen para ver eso si el jugador está con las manos pegadas. Es querer hallar algún error, fue un absurdo y una total falta de respeto con el fútbol. Creo que fue un absurdo lo hecho”, criticó.

Finalmente, Moreira apuntó hacia el siguiente duelo de Sporting Cristal ante Unión Comercio, donde además de ganar necesitarán que Universitario tropiece en su visita a Cienciano. “El partido del sábado será decisivo, no va a ser fácil y necesitamos de nuestros hinchas que creen hasta el final. Aún no fue nada definitivo, claro que Universitario dio un paso importante, pero aún quedan partidos y cuando la pelota rueda hay que tener esperanza y hacer nuestra parte”, sentenció.

Enderson Moreira llegó a Sporting Cristal tras la salida de Tiago Nunes. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de caer por 4-1 ante Universitario, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Unión Comercio por la fecha 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de mayo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR