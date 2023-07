El último martes, Alianza Lima anunció la renovación de Jesús Castillo hasta finales de 2026, lo que convirtió al futbolista en uno de los elementos que más apuesta la directiva a futuro en La Victoria. Si bien el jugador reconoció que es inmensamente feliz en el elenco del cual es hincha, sabe que no será fácil ganarse un lugar fijo en el cuadro principal de Guillermo Salas.

“Sabía sobre los jugadores que llegaron este año, pero también tenía claro que con trabajo y sacrificio en algún momento se me iba a presentar la oportunidad. No me siento titular. Por mí estaría toda la vida en Alianza Lima”, sostuvo el jugador íntimo en diálogo con Movistar Deportes, concentrado en el encuentro del domingo frente a Sport Boys.

Jesús Castillo también aprovechó la oportunidad para tocar el tema Selección Peruana, uno de los objetivos que espera alcanzar, luego de sumar buenas actuaciones con Alianza Lima en la presente edición del campeonato local.

“Siempre agradezco a los hinchas de Alianza por el respaldo que han tenido conmigo. La Selección Peruana es un objetivo y un sueño para mí. Hay muy buenos jugadores en mi puesto, pero trabajo para que se pueda dar”, agregó el mediocampista, a la espera de que Juan Reynoso lo tenga en consideración para un amistoso o las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del empate ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a jugar esta semana ante Sport Boys, por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Este compromiso está programado para el domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional. Cuando estos conjuntos se vieron en el Apertura, los blanquiazules se llevaron la victoria (2-0), con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Con relación a la plantilla victoriana, Pablo Lavandeira se fue a Melgar tras no contar con los minutos esperados y Joao Montoya llegó a Cantolao en calidad de préstamo. Así se encuentra el cuadro de La Victoria en la actualidad.





