A mediados de la semana pasada, Alianza Lima oficializó las salidas de Daniel Ahmed y Víctor Hugo Marulanda -director técnico y director deportivo, respectivamente-. Y el último domingo desde el club confirmaron que Joazhiño Arroé, Francisco Duclós y Carlos Ascues tampoco continuaban. Con relación al plantel, el primero rompió su silencio y le envió un mensaje a la ’12′, después de que no lograron sostener la permanencia.

“Pido disculpas a la familia aliancista por este año nefasto. No lo merecen. Les pido perdón a todos por hacer que sufran en casa, eso no lo merece ningún club, menos uno tan grande como Alianza. Sabemos que el mayor porcentaje de culpabilidad es para nosotros”, mencionó en Las Voces del Fútbol.

Arroé, quien en la Liga 1 disputó 17 partidos y anotó cuatro tantos, sostuvo que “nosotros como futbolistas dentro de la cancha fallamos. Nos dejamos llevar por el miedo al descenso y nos terminó complicando. El miedo nos comió la mente y no voy a negar que nos ganó”.

A lo largo de la temporada con Alianza Lima, hubo tres técnicos -Pablo Bengoechea, Mario Salas y Daniel Ahmed-. Sin embargo, el extremo no quiso referirse a ninguno y asumió la responsabilidad con el plantel. “La camiseta no gana partidos. Hubo jugadores con mucha calidad futbolística que no estuvieron a la altura de años atrás. Era un miedo que sentíamos. No voy a hablar de los técnicos”, indicó.

El mea culpa continuó. “Debo ser respetuoso con quien me puso un plato de comida en casa, esté o no de acuerdo con las decisiones tomadas. No tuvimos capacidad para absorber las ideas y plasmarlas en la cancha”, expresó.

Finalmente, Joazhiño Arroé añadió que “lo que aprendí de esto es que los gigantes también caen, y ha sucedido así: lo hemos hecho caer. Nos dejamos vencer por los miedos y dejamos de confiar en todas nuestras capacidades”.

