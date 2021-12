Uno de los fichajes que Alianza Lima realizó para este año, fue el de Jonathan Lacerda. Sin embargo, el jugador jamás pensó que tendría que pasar por una verdadera travesía para poder llegar al país en el que continuaría su carrera futbolística, luego de haber pasado varios años en México. Al recordarlo, elogió un video que su esposa le preparó, el mismo que le permitió valorar aún más el logro obtenido en la Liga 1.

“Ha sido algo muy lindo que todavía estamos asimilando. Fue algo muy emotivo la recopilación de todos los meses que estuvimos acá. Le comenté a mi esposa lo que quería hacer y, cuando lo vi, no lo podía creer. Llegar a Perú fue muy difícil por las restricciones que habían en una pandemia”, sostuvo el defensa en diálogo con Depor.

Jonathan Lacerda reconoció que uno de los principales motivos que lo llevó a decidir por Alianza Lima, fue el darle respaldo a Carlos Bustos, a quien considera su amigo y quien acababa de iniciar el desadío de ascender a un histórico del fútbol peruano, en ese entonces.

“Apostamos por venir a ayudar a un amigo (Carlos Bustos). Yo venía para la Liga 2, pero luego se dio lo de estar en Liga 1 y pudimos lograr el título nacional. Me motivé el club y me dije ‘por qué no ir a ayudar en un momento difícil’. Entonces, apostamos todo por Alianza Lima y no nos arrepentimos, en ningún momento”, agregó.

Por otro lado, Jonathan Lacerda afirmó que Alianza Lima supo cómo ir partido a partido para alzar el trofeo a fin de año. Ello, fue valorado por la fiel hinchada blanquiazul, la misma que reconoció el esfuerzo brindado por todo el plantel, a lo largo de la temporada.

“Creo que en los dos partidos demostramos lo que fuimos en el año: un grupo espectacular que buscaba devolverle la alegría a sus hinchas tras lo ocurrido el año pasado. El hincha se vio identificado por lo que hacíamos en el campo”, finalizó el defensa del conjunto blanquiazul que continúa a la espera de la decisión sobre su continuidad.

