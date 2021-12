Parece que no hay día tranquilo en Universitario y ello volvió a quedar evidenciado en una acción de amparo presentada, en los últimos días, por parte de uno de sus extrabajadores y acreedores, en contra de la Ley 31279, que regula los procedimientos concursales en los clubes del fútbol peruano.

Este recurso no tendría nada de extraño, de no ser por una afirmación realizada por Franco Velazco, asesor legal del club estudiantil, quien dio a conocer que la institución no fue notificada sobre ello. Incluso, confirmó que fue un correo electrónico, de un exabogado del club, lo que encendió las alarmas en la actual administración, la misma que pudo percatarse de lo que venía ocurriendo luego de leer el mismo.

“Hemos pedido la nulidad de algunos actos procesales porque, en un Juzgado Constitucional, se ha vulnerado el derecho a defensa que posee Universitario. Los que nos genera fastidio, es que todo se estuvo armando dentro del club en las administraciones anteriores. Carlos Pachas Palomino escondió intencionalmente esta información (acción de amparo)”, sostuvo el abogado, en diálogo con Depor.

¿Qué es una acción de amparo?

Es un recurso que tiene un ciudadano que siente que se están vulnerando sus derechos con una norma, resolución administrativa o mediante una sentencia judicial. En el caso de Universitario, fue Raúl Walde quien decidió presentarla contra la Ley 31279, la misma que regula los procedimientos concursales en los clubes.

Si bien el fin no está especificado, el extrabajador de Universitario habría justificado que esta acción lo perjudica de manera directa. Con ello, lo que buscaría es que el club vuelva al procedimiento concursal al que estaba siendo sometido y que tenía como presidente de la junta de acreedores (y como administrador) a la empresa constructora Gremco.

¿En qué perjudica esta acción de amparo al trabajo actual en Universitario?

Hasta el momento, en nada. Si bien la administración de Universitario mostró su preocupación por esta medida adoptada por uno de los acreedores de las institución merengue, pudo dejar en claro que no se verán afectadas las decisiones deportivas que se vienen tomando en la actualidad.

“Esto no paraliza, en lo absoluto, la gestión administrativa de Jean Ferrari. No se ve afectada la parte deportiva, ni la de marketing, ni el tema de los sponsors, ni la Noche Crema, y mucho menos su participación en la Liga 1 del próximo año. Esto (la acción de amparo), simplemente es una intención que busca que la ‘U’ vuelva a manos de terceros, con el propósito de apurar su liquidación”, agregó Franco Velazco.

La Noche Crema no corre riesgo por la acción de amparo presentada. (Foto: GEC)

¿Qué pasara con el programa Socio Adherente?

En la administración de Universitario se muestran confiados en que esta acción de amparo no tendrá eco en los jueces a cargo, por lo que -consideran- todo continuará con normalidad y, todos los beneficios adquiridos por los fanáticos, podrán hacerse efectivos en el año entrante.

“Dudo que un juez se tome la atribución de aceptar una medida cautelar. No vamos a retroceder y vamos a seguir dando pelea. Hoy, el hincha de Universitario está comprometido e informado. Ahí está la oportunidad de reclamar en las calles y alzar nuestra voz de protesta“, finalizó.

Universitario presentó tarjeta del Socio Adherente la semana pasada. (Captura)

¿Puede volver Gremco a la administración de Universitario?

Sí. Sin embargo, para que esto ocurra, tendrá que continuar el proceso de la acción de amparo para, posteriormente, darle paso a una medida cautelar. Si todo ello no tiene ninguna objeción por parte del Poder Judicial, no habrá motivo alguno para que la constructora vuelva a tomar las riendas del conjunto merengue.

Cabe destacar que, este martes 7 de diciembre (9:00 a.m.), se realizará una audiencia virtual a la que Universitario no fue invitado. Sin embargo, la actual administración provisional del club intentará ser parte de la misma para presentar sus descargos sobre el tema. Tras ello, los cremas emitirán un comunicado con relación al tema.





