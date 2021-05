Hace dos temporadas, el nombre de Jorge Pinos saltó a la palestra del fútbol internacional cuando fue pieza clave del título que obtuvo Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2020. El guardameta ecuatoriano pudo por fin tocar la gloria en el fútbol, después de un largo camino lleno de trabas y de angustias. Actualmente, consolidado en la liga norteña empieza a mirar afuera, para así cumplir otro de sus sueños, llegar al balompié del extranjero.

Opciones de emigrar no le han faltado en los últimos años; sin embargo, las propuestas no se han logrado consolidar. Una opción que le gustaría que se concrete es llegar a Alianza Lima de la Liga 1, así lo afirmó el futbolista de 31 años.

“Si hay una oportunidad de jugar en Perú, por mí, encantando y me gustaría demostrar por qué soy uno de los mejores arqueros de Sudamérica. He visto mucho el fútbol peruano, uno de los equipos que me llama la atención es Alianza Lima, por su historia y por lo que ha conseguido en el fútbol peruano”, dijo a DirecTV Sports.

Jorge Pinos, a su vez, manifestó que “uno siempre quiere salir al extranjero, si se llega a dar el abrir las puertas del fútbol peruano, me gustaría ir a ganar títulos para mi carrera. ¿Si hoy me llamaran? Estaría encantado de ir a una gran institución como Alianza Lima”.

Alianza Lima cuenta actualmente con tres arqueros: Steven Rivadeneyra, Ángelo Campos y Franco Saravia. Asimismo, Massimo Sandi se encuentra a préstamo en Cienciano del Cusco.

Jorge Pinos tiene contrato con Independiente del Valle hasta fines del 2022. Según indica el portal Transfermarkt, su pase está valorizado en 600 mil euros.





