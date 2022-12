José Letelier, el “Pulpo” bajo los tres palos

El arquero que tomó la posta de ‘Caico’ González Ganosa, recordó con cariño el reencuentro con el hincha grone. “Siempre es grato volver a Alianza Lima y compartir con la gente que nos tiene tanto cariño. El recorrer el estadio, el ser bien recibido. Es gratificante que nos recuerden. Más allá que sea una fecha especial (8 de diciembre), Alianza Lima sigue estando en lo más alto del deporte del Perú”, dijo el excampeón de la Copa Libertadores con el “Cacique” en 1991.

Quiróz, y el debut triunfal

Junto a sus compañeros, les tocó debutar con la casaquilla blanquiazul, el 3 de enero de 1988 frente al coronel Bolognesi de Tacna.

“Hubo un cúmulo de emociones. El partido fue espectacular, lo ganamos 2-1 con goles de Cubillas e Illescas, pero los entrenamientos previos fueron muy fuertes. ¿Por qué? Aparecían cuerpos de los chicos y nosotros entrenábamos. Llegaba gente llorando a la tribuna, una situación muy difícil. Después, en el estadio, los hinchas gritaban nuestros nombres y apellidos. Nunca más viví algo así. Estamos dentro de la historia de Alianza Lima y eso es importante para los hinchas”.

Se Pinto de “blanquiazul”

René, el refuerzo “Cacique” sintonizó el mismo fútbol que los consagrados Cubillas y Cueto, en ofensiva, regresó al equipo íntimo después de dos décadas.

“Uno se rejuvenece con los días”, dijo con una sonrisa. “El estadio está lindo, hice un par de goles y siempre feliz por eso. Lo único que le está faltando al equipo es granar un título internacional. Después, el agradecimiento a toda la familia aliancista. Siempre será gratificante para nosotros volver”, comentó emocionado.

Eso sí, fue la mejor decisión futbolística que tomaron en su vida deportiva. “Valió la pena. Éramos muy jóvenes, entre 21 a 22 años, queríamos jugar y apoyar al equipo. Alianza y Colo Colo entraron en la historia, la hermandad. La gente nos reconoce por las calles, los jóvenes, la prensa, fue una buena decisión”, aseguró.

Los chilenos más queridos

Sin duda a través de su solidaridad deportiva y juego en la cancha, se ganaron el corazón de los hinchas de Alianza Lima. Es más, hasta hay anécdotas. Parcko Quiroz se animó a contar una junto a su familia en una visita turística al Perú.

“Tomé un taxi con mi señora y el chofer empezó a hablar mal de los chilenos. Le pregunté si le gustaba el fútbol, y me dijo que era hincha de Alianza Lima. Entonces, le comenté por los chilenos que jugaron en el club. Me dijo que esos eran los chilenos más queridos. Le tuve que decir que era Parcko Quiroz. No me cobró el taxi. Nosotros abrimos una puerta bien grande en Alianza, de hermandad muy fuerte y no solo con el equipo, sino también con el pueblo peruano”, confesó.

Amigos del “Cabezón” Reynoso

Cuando reforzaron al “equipo del pueblo”, los chilenos compartieron vestuarios con Juan Reynoso. “Jugamos juntos en la zaga, era mi compañero. Compartimos mucho en lo familiar. Ahora es un técnico exitoso, le irá muy bien como entrenador de Perú”, dijo Quiroz.

A su turno, Leiter agregó: “Es una persona de gran calidad humana y futbolística. Generó un valor importante para Alianza. El regreso de “Gaby” Costa a La Victoria, también fue motivo de comentario. “En Colo Colo salió campeón, le irá bien en Alianza, ya estuvo en el club”, aseguró René Pinto. Antes de acabar con la charla, los chilenos enviaron un mensaje a los familiares de los mártires del Fokker. “La familia aliancista siempre los recordarán”.

En la tragedia del Fokker perdieron la vida 43 personas, incluyendo 16 jugadores de Alianza Lima. Foto: Archivo.

