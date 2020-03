José Soto fue jugador y entrenador de Alianza Lima. Cuando le tocó dirigir a los íntimos fue el encargado de promover al equipo a Carlos Ascues y desde esa época se estableció una relación de amistad que dura hasta hoy. Por eso se toma la libertad de hablar sobre el complicado momento que vivió el jugador en Matute.

“Con Carlos Ascues hablábamos mucho de la vida, no hablábamos de fútbol, sino que quería ser más adelante, donde se quería ver. Hasta ahora sigo hablando con él, y me dice que está muy arrepentido de los errores que ha cometido”, contó Pepe Soto al semanario Azul y Blanco.

“Él sabe que no está bien lo que hizo. Ya le he dicho que es su última oportunidad y él la tiene clara. Ahora él se va a dar íntegro. Verán otro Carlos Ascues, que dará que hablar por lo que haga en la cancha y no por sus errores”, añadió.

Jean Deza es otro jugador que ocupo su atención. “Estando en Alianza Lima uno tiene que cuidarse porque estás expuesto a muchas cosas. Jean Deza necesita ayuda. A ellos hay que hablarles todos los días”, dijo del jugador.

¿Extrañas el buen juego de Alianza Lima? Le preguntaron a Pepe Soto y respondió. “Ahora son épocas diferentes porque hay mucha intensidad y marca. Nosotros tratábamos de jugar bien al balón lo que caracterizaba a Alianza Lima, con jugadores hábiles. Esperemos que Alianza pueda evolucionar y solo está en que despierten los jugadores. Está consiguiendo resultados ajustados y eso no es Alianza”.

