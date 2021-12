Josepmir Ballón vivió un contraste de emociones muy fuerte en un año. El volante fue parte del equipo de Alianza Lima que vivió el descenso en el 2020, pero se mantuvo en el plantel y encontró de inmediato su revancha: alcanzó el título de la Liga 1. Levantó el trofeo de campeón en noviembre en el campo del Estadio Nacional de Lima. A pesar de todo, el saldo es positivo y el volante se encuentra agradecido.

El capitán blanquiazul conversó con RPP y reveló sus impresiones de la estresante temporada que vivió. Además, se mostró contento con la incorporación de Christian Ramos: “Un año exactamente después del 2020 nefasto pudimos ser campeones, eso demuestra que el equipo y los compañeros que vinieron en ese momento difícil de Alianza Lima pudieron acoplarse de la mejor manera”.

Sobre la contratación de la ‘Sombra’, Ballón explicó que aportará mucho al equipo y dio detalles de la amistad que tienen. “Christian (Ramos) es muy amigo mío, incluso es padrino de mi hija mayor. En tanto a la cinta, se sabe que es Jefferson Farfán y si no está él, la llevo yo pero también hay otros que pueden hacerlo como Hernán, Pablo, Ángelo y otros”, dijo.

Alianza Lima tendrá el duro reto de enfrentar dos torneos al mismo tiempo este 2022: la Liga 1 y la Copa Libertadores. “Clasificar a fase de grupos es importante pero Alianza Lima no debe conformarse solo con eso. Sino llegar a la final. Entonces si me dan a elegir entre final de Liga 1 o Libertadores, yo quisiera la de Libertadores”.

A pesar de que el club pondrá como prioridad la copa, buscarán revalidar el título del fútbol peruano. “El objetivo de ahora es nuevamente llegar a la final. Haber campeonado este año te da mucha más responsabilidad”. Por el momento, Josepmir Ballón no se ve en otro club que no sea Alianza: “Recién llevo dos años pero me siento como en casa y muchos compañeros también se sienten así. Ahora estamos en momentos buenos y puede que vengan otros momentos, hay que saberlo llevar”.

“Yo al quedarme en Alianza Lima luego del 2020 era como hipotecar mi carrera, era un todo o nada. Mi mentalidad era jugar segunda división y a la larga fue beneficioso para mí y para todos los que se quedaron y vinieron”, finalizó.

Alianza Lima tendrá que esperar a marzo del 2022 para poder conocer su grupo en la Copa Libertadores. Su reto más cercano será el de la tercera semana de enero, fecha en la que iniciará la Liga 1. Debutarán en el torneo ante Sport Boys, en el estadio Miguel Grau del Callao.





