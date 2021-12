La Selección Peruana tiene una agenda recargada desde enero en adelante (previo a los encuentros de Eliminatoria, sostendremos amistosos ante Panamá y Jamaica). La meta es sacar la mayor cantidad de puntos en los duelos que restan y el primer contendiente será Colombia (por ahora marchamos en zona de repechaje). Para ello, los jugadores que están de vacaciones han llegado a la Videna a entrenar, como el caso de Pedro Gallese.

El guardameta nacional tiene claro que deben sacar los mejores resultados, aunque sabe que no será sencillo. La primera ciudad que visitarán para pelear por los tres puntos en las Eliminatorias a Qatar 2022 es Barranquilla, cuyo clima es complicado y más si el duelo está pactado para la tarde.

Recientemente, Conmebol confirmó que el choque de Perú vs. Colombia se disputará el próximo 28 de enero a las 4:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Si bien la humedad puede jugar en contra, Gallese indicó que “no hay problema con el horario. Lo único que sabemos es que tenemos que ir a ganar. Va a ser un partido bastante cerrado”.

Teniendo la exigencia que demandará este choque, así como todos los que resten para saber qué selección irá al mundial, el portero nacional sostuvo al término de los entrenamientos en la Videna que “se está hablando con el club para quedarme aquí hasta que terminen las Eliminatorias. Seguro me voy a quedar hasta que acaben las Eliminatorias en febrero”.

Sobre su actualidad en la MLS, Pedro Gallese dio a conocer su predisposición por quedarse en el Orlando City, aunque depende del club. “Por lo conversado con Orlando City, ellos quieren que me quede. Me comentaron que me iban a llamar o escribir, estoy esperando. Siempre uno quiere lo mejor y vamos a esperar lo mejor”, finalizó.

La Selección Peruana tiene en lista los amistosos contra Panamá y Jamaica, antes de la reanudación de las Eliminatorias a Qatar 2022, por lo que se prevé una convocatoria anticipada, según dio a conocer el preparador físico de la ‘bicolor’, Néstor Bonillo a RPP. “Hemos decidido hacer una convocatoria un poco más anticipada a lo normal. Primero hablaremos con los clubes del torneo local, no solo se le quiere dar minutos a los de la MLS, sino del medio local”, dijo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.