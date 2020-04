Pablo Bengoechea renunció hace más de un mes a la dirección técnica de Alianza Lima, sin embargo, los hinchas íntimos y las personas vinculadas al club aún siguen hablando sobre su salida y sobre lo que el estratega hizo en el cuadro victoriano. Es así como Juan Jayo aseguró que ‘Profe’ será recordado siempre.

“Pablo Bengoechea se fue introduciendo en la historia de Alianza Lima porque fue un técnico que le devolvió el poder de pelear campeonatos. A su estilo, le dio un título, dos subtítulos y algunos millones de dólares. Lo van a recordar siempre”, señaló en una entrevista con Movistar Deportes.

Es preciso resaltar que Jayo conoce de cerca el trabajo de Bengoechea ya que trabajaron juntos en el 2017 cuando fue su asistente técnico. Ese año el elenco de La Victoria se coronó campeón del torneo local.

En la misma entrevista el exjugador íntimo habló sobre la razón por que salió del club ‘blanquiazul’. “Yo me fui de Alianza Lima porque Richard Páez me quiso sacar, pese a que no me dijo la verdad. Jugué un último partido ante Sporting Cristal y solo me despedí del utilero”, sostuvo.

Salas fue criticado por Agustín Orion

El arquero argentino Agustín Orión aseguró que Mario Salas es el peor técnico que le tocó a lo largo de su carrera. “Los mejores técnicos que tuve fueron Alejandro Sabella y Pablo Guedes; el peor fue Mario Salas”, sostuvo exjuardameta de Boca Juniors en una reciente entrevista.

