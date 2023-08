Cuando es inminente el recambio generacional en la Selección Peruana, el nombre de Juan Pablo Goicochea aparece como una de las opciones ofensivas de fútbol peruano. El delantero de Alianza Lima dejó buenas impresiones en su paso por el fútbol formativo, lo que permitió que sea promovido al primer equipo blanquiazul. En esa línea, el jugador íntimo no dudó en hablar sobre uno de los referentes en la historia del club de La Victoria: Claudio Pizarro, a quien -según él mismo confesó- tiene como modelo a seguir.

“A Claudio (Pizarro) lo veo jugar desde chiquito. Lo que más me inspira es su carrera, que me parece impecable por los equipos que ha jugado. También, su estilo de juego me gusta bastante. Siento que me asemejo bastante a él”., sostuvo el delantero del combinado blanquiazul en diálogo con el Diario AS.

Por otro lado, Juan Pablo Goicochea reconoció que -en Alianza Lima- cuenta con el respaldo de los más experimentados, siendo Hernán Barcos y Pablo Sabbag dos de los elementos de los que más aprende en el día a día en tienda blanquiazul.

“Los dos (Barcos y Sabbag) son un ejemplo a seguir. Hernán es un poco mayor, tiene más recorrido, más experiencia, pero aprendo de ambos y los miro bastante. Como personas, también me tratan muy bien y ya tenemos cierta confianza. Tengo que seguir aprendiendo y tratar de ser como una esponja con ellos”, acotó el delantero íntimo.

La agenda de Alianza Lima

Luego de la victoria ante Alianza Atlético de Sullana, el equipo blanquiazul está concentrado en su próximo desafío. Su rival será Cantolao, equipo con el que se enfrentará por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023. En esta ocasión, los de Mauricio Larriera ejercerán de visitante, el día sábado 9 de septiembre desde las 3:00 p.m., en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

En estos momentos, Alianza Lima se ubica en lo más alto del acumulado, con 62 puntos, tres más que su más cercano perseguidor, Sporting Cristal. Eso sí, los celestes cuentan con un partido menos. El objetivo del cuadro íntimo es buscar la remontada en el Torneo Clausura 2023 (están en el tercer lugar) y tratar de quedarse con el acumulado.





