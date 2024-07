Alianza Lima sabe que el partido contra Universitario de Deportes de este viernes es un punto de quiebre en el Torneo Clausura. Por eso, la incorporación de Kevin Quevedo al equipo era crucial, tras la partida de Kevin Serna al Fluminense. Tras hacerse oficial su contratación a medianoche, el delantero peruano está listo para comenzar una nueva etapa con los blanquiazules. En esta línea, Depor pudo conocer que ‘Quevedinho’ es una opción clara para Alejandro Restrepo, quien lo convocó para concentrar con sus compañeros, con la esperanza de que su debut sea en el Clásico en el Estadio Monumental. Es importante recordar que el futbolista llega con ritmo tras su última temporada con Universidad Católica.

Este viernes, los blanquiazules visitan a la ‘U’ en Ate, que llega a este duelo con la confianza de tener un estadio lleno con todos sus hinchas a puertas del Centenario. Pese a este detalle, la escuadra íntima también llega motivada al Clásico, con dos victorias al hilo y con un gran refuerzo: Kevin Quevedo, quien sería una opción importante en la delantera, jugando como extremo o acompañando al delantero principal.





En esta línea, Depor pudo conocer que el futbolista de 26 años ya está concentrado con el resto de sus compañeros a un día de jugarse el Clásico. Su presencia en el campo sería más que importante, ya que su gran velocidad, visión de juego y capacidad de desequilibrio son armas letales.

El nivel del atacante en la última temporada fue bueno. Su exentrenador, Jorge Célico, indicó que llegaba al club de La Victoria con una madurez futbolística y con un estado físico cada vez mejor. Tras llegar a suelo peruano, una de sus primeras declaraciones fue que le gustaría jugar con los blanquiazules lo más pronto posible.

El extremo expresó su entusiasmo por volver a portar los colores de la camiseta aliancista. Además, comentó que anhela revivir la atmósfera del estadio y el fervor de la afición victoriana. “Me siento muy comprometido, desde ya con el equipo y muy preparado para lo que viene. Estoy muy feliz, no me imagino de nuevo volver a casa con esa gente linda y el estadio lleno. La verdad que estoy esperando ese momento y bueno retribuirle dentro del campo a la hinchada blanquiazul”, indicó.

Aunque el estratega colombiano llega con la victoria al hombro, sabe que la salida de Kevin Serna fue un golpe duro para el ataque del equipo, por lo que la nueva contratación es más que adecuada para llenar ese vacío, ya que sus características de juego son muy similares. En las próximas horas, se sabrá si Kevin Quevedo será titular o si estará disponible como una opción para el segundo tiempo.

Durante sus temporadas anteriores con los Íntimos, en 2017, 2018 y 2019, Kevin Quevedo se destacó por su rendimiento excepcional. En su primer año con el equipo, logró ganar el título nacional, destacándose como uno de los jugadores más importantes. En las temporadas siguientes, continuó siendo una pieza clave, aunque el equipo solo alcanzó el subcampeonato en esos años. Uno de los momentos más memorables de su primer torneo fue cuando anotó cuatro goles en un solo partido contra Juan Aurich, demostrando su habilidad y capacidad goleadora.





Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Kevin Quevedo. (Vídeo: Club Alianza Lima).





¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima por el Clausura 2024?

El clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará este viernes 26 de julio a partir de las 8:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:30 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:30 p.m.





¿En qué canales pasan el el Clásico del Torneo Clausura 2024?

Asimismo, la transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo, en exclusiva, por la señal de GOLPERU, canal que solo encontrarás en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Los duelos que se verán en el Clásico Universitario vs. Alianza Lima. (Fotos: AFP / Composición)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR