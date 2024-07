Aunque no tuvo la mejor salida posible de Alianza Lima -se fue como jugador libre a finales del 2019 tras no llegar a un acuerdo para su renovación con la directiva de ese entonces-, Kevin Quevedo volverá a vestirse de blanquiazul. La venta de Kevin Serna a Fluminense y la partida de Gabriel Costa a Universitario agilizó el regreso del habilidoso atacante a La Victoria después de cinco años, periodo en el que pasó por Goiás de Brasil, Melgar, Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Ecuador.

Justamente, llegó al país norteño a inicio de año luego de tener una temporada aceptable en Deportivo Garcilaso marcando ocho goles, su segundo mejor registro goleador tras las 17 anotaciones con Alianza en 2019. Fue pedido expreso de Jorge Célico, quien lo tuvo en el ‘Pedacito de Cielo’ y lo llevó hasta la Universidad Católica. En el ‘Trencito Azul’, gozó de actividad y continuidad, por lo que su salida no fue por un tema de rendimiento, sino a una oferta que el club norteño aceptó.

“Si es que tenemos una buena oferta por Kevin Quevedo, no tenemos ningún inconveniente en analizarlo”, fueron las palabras del presidente del club, Pablo Ortiz, hace un par de días sobre una posible venta del peruano de 27 años a Alianza Lima. La operación se concretó y Quevedo volverá a La Victoria en otro momento de su carrera, más maduro y fuerte físicamente. Célico incluso elogió su condición física y profesionalismo, lo que el propio jugador cerró con un “vuelvo por el amor y cariño que le tengo a la camiseta de Alianza Lima. Realmente es muy lindo volver a casa”.

En ese sentido, Depor conversó con dos periodistas ecuatorianos (Diego Ordinola de DSports Ecuador y John Lester Idrovo de Radio Caravana) para conocer qué versión de Kevin Quevedo llegará al cuadro que dirige Alejandro Restrepo y qué vacío dejará en la Universidad Católica de Ecuador, club que lo despidió de manera cordial en sus redes sociales.

Voces desde Ecuador

Kevin Quevedo llegó a Ecuador por pedido de Jorge Célico para reforzar el ataque de la Universidad Católica y, a diferencia de otros casos de peruanos que se van al extranjero, el DT le tuvo la confianza de llevarlo y le dio continuidad. Disputó 21 partidos en total con la camiseta del ‘Trencito Azul’ (14 en la Serie A y 7 en la Sudamericana); anotó dos goles y repartió dos asistencias, sumando 1 074 minutos. Para Diego Ordinola, su paso fue aceptable y creció en lo futbolístico.

“El paso del peruano fue positivo, al inicio habían dudas sobre el rendimiento que iba a mostrar, pero en un cotejo que su equipo lo perdía de local, fue clave para llevar la iniciativa ofensiva en un gran duelo que lo ganó Católica ante Orense. Si Kevin Quevedo mantiene el ritmo que mostró en la Universidad Católica, en Alianza Lima podrían ver su mejor versión. El juego del equipo en Ecuador le permitió crecer ofensivamente desde la raya hacia adentro con mucha técnica en sus pies”, dijo el colega de DSports Ecuador.

Una visión distinta tuvo John Lester Idrovo. A su entender, Quevedo perdió la confianza de Célico en un partido clave y no logró recuperarse para llenarle los ojos al técnico. Esa revancha podría hacer que se destape en La Victoria. “En un partido frente a Independiente del Valle, falló el penal que le iba a dar la victoria al equipo. A partir de ese momento, Célico le perdió la confianza y ya no fue titular. Quevedo llegó a Católica por pedido de Célico, pero creo que el DT se decepcionó de lo que podía hacer el jugador. Creo que llegará renovado a Alianza, al no tener un paso exitoso en Ecuador”, manifestó el periodista norteño de Radio Caravana.

Por otro lado, la salida de Quevedo y cuánto pierde la Católica al desprenderse del jugador tiene dos visiones. “Dejará un vacío importante sobre todo como una buena solución que había encontrado el profesor Célico. En su corto paso dejó buenas sensaciones y seguramente algún otro equipo lo pueda tener en cuenta para reforzar su plantilla. Kevin Quevedo respondió muy bien”, sostuvo Diego Ordinola de DSports Ecuador.

En tanto, Lester Idrovo tuvo una mirada completamente distinta; para él, el equipo ya se estaba preparando para cambiar su pizarra y la salida de Quevedo no será gravitante. “En ofensiva, la Católica contrató a Byron Palacios que ha jugado en algunos clubes, es un goleador, no cumple la misma función en cancha [que Quevedo], pero eso denota que Célico ya estaba pensando en un cambio”, declaró el colega de Radio Caravana.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.