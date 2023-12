¿Cómo tomaste tu llegada a Alianza Lima?

Lo conversé con mi representante y cuando me enteré de que Alianza Lima estaba interesado en mí no me parecía real , uno como jugador siempre sueña estar en una institución grande y qué más que Alianza Lima. Cuando me enteré me puse muy contento junto a mi familia. No lo podía creer.

Ahora que ya estás en el club, ¿cómo te va en la pretemporada?

La impresión que tengo del club y del equipo es muy buena. El profesor Restrepo ya me ha hecho saber lo que quiere sobre el compromiso, la disciplina y la idea de juego. Yo lo había visto desde antes en sus campañas con Atlético Nacional y Deportivo Pereira, incluso salió campeón, pero no había hablado con él en persona. Ahora, por lo que hemos hablado, es un excelente ser humano y espero devolverle toda esa confianza. Todos estamos muy motivados y esperamos hacer las cosas bien.

¿Te ha pedido algo en especial?

El profesor ha hablado de su idea de juego, pero nada muy en específico ya que recién vamos dos días. Pero sí nos ha mencionado sobre la tenencia de pelota y la intensidad que quiere, sobre todo a la hora de recuperar, es eso básicamente. Nos lo ha hecho saber. Poco a poco vamos conociéndonos más.

¿Cómo crees que te adaptarías al sistema de 3-5-2 que maneja el profesor?

Uno como jugador siempre quiere estar y por mi lado voy a querer jugar así sea de media punta o carrilero , hasta ahora solo hemos hecho un poco de reducido así que iremos viendo dónde quiere usarme. Ya he jugado como media punta y creo que puedo jugar ahí, pero si me pone de carrilero, practicaré defender más porque siempre voy a querer estar. Si me pide defender y atacar, lo voy a hacer.

¿Qué expectativas con la Copa Libertadores, tu primera experiencia internacional?

Sabemos que a Alianza Lima no le ha ido tan bien a nivel internacional y creo que por eso ha traído al profesor, porque ha hecho muy buenas campañas y los jugadores que están viniendo también llegan por eso. Pero no solo deberíamos conformarnos con solo una buena campaña, sino pensar en llegar lo más lejos. Es paso a paso. A nivel individual, quiero aportar lo mejor que pueda de mí, más allá de si estoy yo o no, quiero que la institución llegue lo más alto posible.

¿Cuáles son tus objetivos con Alianza Lima?

Yo vine a campeonar, lo dije desde el primer día que llegué a la sesión de fotos para la presentación. Sentí que tenía la obligación de campeonar y creo que eso es lo primero. Luego, otro objetivo también es dejar a Alianza Lima en un buen lugar a nivel internacional porque es una gran institución y se merece estar en lo más alto siempre.

¿Es el reto más importante de tu carrera?

Sí, a nivel personal, sé lo que significa Alianza Lima. La historia lo dice por sí sola y soy consciente de que estoy en un equipo grande.

¿Cómo te describirías como jugador?

Diría que mi velocidad es mi principal virtud, pero también el dribbling , el mano a mano, me gusta demasiado encarar y creo que esos son mis fuertes como jugador.

¿Te vas más como asistidor o anotador?

Siempre he pensado que, más allá de lo individual, quiero que la institución quede en lo más alto y si me toca dar diez pases y no hacer ningún gol, lo voy a hacer, creo que Alianza Lima está por encima de todo. Si marco, también bienvenido sea.

¿Qué impresión te dejó jugar en Matute con ADT?

Fue algo que no te puedo explicar, me tocó sentirlo de cerca como rival y creo la gente hace sentir local al equipo pero no solo ahí, lo he notado que es a donde vaya. El cariño que le pone la gente es muy grande y espero contar con ese apoyo este año también.

Alianza Lima viene de una final perdida, ¿cómo manejar la exigencia del hincha?

La presión es una motivación para esforzarme más. La hinchada siempre va a buscar campeonar y quiere títulos y me hacen sentir esa obligación. Les pido que siempre esté apoyando porque dentro del campo voy a matar por el escudo.

Supe que hubo un referente del equipo que habló contigo antes de que llegues al equipo

Trato de no dar el nombre, pero sí es un referente. Me escribió a decirme lo que significa Alianza Lima y eso fue mucho porque es un ídolo para mí , es un ejemplo a seguir y la felicidad que sentí en ese momento fue mucha. Pensé que tenía que llegar sí o sí.

Habías recibido otras propuestas

Claro, cuando haces las cosas bien suenan ofertas, pero siempre mi representante se encargó de eso y, en la recta final, me senté más tranquilo con él para tomar decisiones. Luego me puso las opciones sobre la mesa y aquí estoy, feliz en Alianza Lima.

¿Cómo va el trámite de tu nacionalización?

Esta semana me citarán para la firma del diploma y con eso ya estaría listo. Luego ya estaremos en la ceremonia. Ya me sé el himno, solo que prefiero no cantarlo ahora por si me sale mal (risas).

¿Jugarías por la selección peruana?

Siempre lo he dicho, sí y lo tomaría con el mayor respeto posible. Si me llega la oportunidad de representar al Perú, lo haría con los brazos abiertos y trataría de hacerlo lo mejor posible, estoy bastante agradecido porque me han tratado bien y me están dando a conocer.

El año pasado hiciste 6 goles y 8 asistencias, ¿tienes alguna marca para el 2024?

Sí. He pensado que quiero llegar a los diez goles y once asistencias, superar lo de la temporada pasada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO