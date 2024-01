Cuando en Alianza Lima decidieron ir con todo por el fichaje de Kevin Serna, sabían que iban a contar con uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Liga 1 y que el plantel de Alejandro Restrepo iba a tener un arma importante en la ofensiva. El atacante de 26 años mostró parte de su repertorio en la ‘Noche Blanquiazul’ y desde entonces la hinchada victoriana está entusiasmada con verlo en acción cuando arranque el Torneo Apertura 2024.

Para hacerlo sentir como en casa, los fanáticos ‘íntimos’ que coparon el Estadio Nacional el último lunes le brindaron muestras de afecto con cánticos y aplausos, algo que el nacido en Popayán tomó con mucha emoción. En una reciente entrevista con L1 Radio, explicó lo que sintió: “La ‘Noche Blanquiazul’ fue una cosa que va a estar siempre en mi corazón por todo lo que me hicieron sentir. Fue un espectáculo desde el inicio hasta el fin”.

El cariño de los hinchas no es lo único que ha recibido Kevin Serna desde que llegó a Alianza Lima, sino también el respaldo de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel. Eso, por supuesto, es algo que lo ha beneficiado en su adaptación y pudo apreciarse en el terreno de juego en la victoria sobre Once Caldas (2-0), donde fue la gran figura del partido.

“Estoy muy contento en Alianza Lima, porque desde el primer día que llegue me sentí muy bien. Me recibieron muy bien los compañeros como Hernán Barcos, Ángelo Campos, ‘Gabi’ Costa, cuando llegué se comportaron muy bien y me hicieron sentir en casa”, manifestó el colombiano, que el último lunes también recibió la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero.

Por otro lado, Serna se animó a opinar sobre la posibilidad de que en un futuro sea convocado a la Selección Peruana, si es que finalmente reúne las condiciones estipuladas por la FIFA. Según el reglamento, el exjugador de ADT estaría habilitado recién en los primeros meses del 2026 –siempre y cuando complete los cinco años viviendo en el Perú de manera ininterrumpida–.

“Siempre lo he dicho con mucho respeto a los colegas y todos los que son de Perú, si me dan la oportunidad de representarlos y hacer las cosas. La verdad me siento muy bien. Me siento identificado como uno más”, puntualizó. Por ahora deberá seguir con la pretemporada de Alianza Lima y enfocarse en lo que se les viene para los partidos oficiales.

La agenda de Alianza Lima

Luego de vencer por 2-0 a Once Caldas en la ‘Noche Blanquiazul’, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente la Universidad Católica de Chile en la ‘Tarde Blanquiazul’ que se llevará a cabo en Trujillo. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de enero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido a través del aplicativo digital Zapping TV.

Posteriormente, los dirigidos por Alejandro Restrepo sumarán una última semana de entrenamiento pensando en su debut en la Liga 1, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el domingo 28 desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX.





