La llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana ha sido bien tomada por gran sector de los hinchas del cuadro blanquirrojo. Sin embargo, algunos antecedentes (años lejanos) han ocasionado que el tema de la indisciplina sea uno de los que se le ponen en agenda al entrenador uruguayo, siendo el mismo estratega el encargado de dar detalles sobre las medidas que tomaría en caso tenga que lidiar con un caso en particular. Por otro lado, se refirió al contacto que tuvo con Paolo Guerrero.

“Yo no he escuchado que este sea un plantel con problemas serios de indisciplina, no escuché nada de eso. Salvo que hubiera un caso específico, pero yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo para acomodarle a alguien la cabeza en dos días”, sostuvo el entrenador del combinado bicolor en diálogo con Liga 1 MAX.

Jorge Fossati sabe que aún falta un tiempo prudente para sus primeros desafíos con la Selección Peruana, pero no por ello ha dejado de lado un tema que le preocupa mucho con relación a algunos referentes del combinado incaico. En medio de ello, tuvo una charla con Paolo Guerrero.

“Estaba chateando con Paolo (Guerrero), que fue con uno de los pocos con los que me he comunicado, pero es por la misma preocupación que tengo con los jugadores que no tienen equipo. Pasa en este momento en cuanto al trabajo porque si no hay club rápidamente, se reduce la posibilidad de que vengan a la Selección Peruana”, declaró el DT.

El primer gran desafío de la Selección Peruana será la Copa América 2024 y, si bien Jorge Fossati sabe que no es el objetivo principal de ‘La Bicolor’, entiende que será un buen termómetro para terminar de amoldar su intención de juego con el equipo de todos y para afinar detalles que le permitan acercarse a la meta: el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“La Copa América va a ser el centro para tratar de andar bien, pero también para armar un equipo fuerte, que tenga clara la idea y que, a su vez, se sienta preparado para lo que es la meta: clasificar al Mundial. Ambos torneos son contra equipos sudamericanos, a excepción de los centroamericanos que jugarán”, sostuvo el estratega del combinado incaico.

Por otro lado, Jorge Fossati reconoció sentirse feliz por su estadía en nuestro país, lo mismo que le ha permitido establecer una relación estrecha con los fanáticos del balompié peruano, lo que fue uno de los factores para que acepte tomar el buzo de la escuadra blanquirroja.

“Estoy muy bien, me siento muy cómodo en Perú. Ya lo he dicho, pero no me importa ser reiterativo. Desde marzo vivimos aquí y hemos recibido un cariño y respeto por parte de la afición deportiva y el público en general, lo que contribuyó que nos hiciéramos cargo de la Selección Peruana”, añadió.

El calendario de Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar (serían de centroamérica).

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





