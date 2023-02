El último domingo, más de un hincha de Alianza Lima se llevó una enorme sorpresa en el clásico de la Liga 1. Guillermo Salas se la jugó por Pablo Sabbag en el Monumental: mandó al banquillo a Hernán Barcos, una de las figuras del plantel blanquiazul de los últimos años, y aunque el ‘Pirata’ ingresó para jugar los últimos 15 minutos del compromiso, señaló que está muy feliz, ya que la prioridad siempre será ganar.

“Este tipo de partidos no son fáciles, ellos también hicieron un gran partido también, pero nosotros nos llevamos la victoria”, sostuvo el delantero argentino tras el triunfo 2-1 de Alianza Lima en el primer clásico del 2023 de la Liga 1.

Y, a su vez, sobre la suplencia, dejó en claro que no existe competencia en el plantel ni malas caras por las decisiones del DT: “Mi contrato no dice que tengo que jugar y somos 30 jugadores, y acá lo más importante es Alianza Lima. El que juegue tiene que hacer las cosas bien, se ganó y en Alianza y estamos todos contentos. Los líderes deben estar cuando juegan y también cuando no lo hacen, ahí se ven los líderes”.

Además, el ‘9′, bicampeón con los victorianos, le dedicó el partido a la afición blanquiazul: “Felices por la victoria, se lo dedicamos a nuestra gente que no pudo estar hoy (domingo) acá, pero sabemos que nos estuvieron acompañando”.

Una dupla Bar-Sa con ‘feeling’

Para sentar a Hernán Barcos, el jugador más influyente del bicampeonato blanquiazul, hay que ser bueno y Pablo Sabbag lo sabe. El ‘Jeque’ la ‘rompió en el clásico marcando un golazo y no dudó en celebrar el triunfo junto al el ‘Pirata’.

“En toda mi carrera, Hernán Barcos es el ‘9′ con el que mejor me he llevado. Hoy me habló y me dio consejos, por eso voy a festejarlo con él”, dijo Sabbag, dejando en claro que está para pelearle el puesto al argentino, claro, dentro de una competencia sana. “Es una sensación inexplicable”, finalizó el ariete colombiano, que le dio resultado a la gran apuesta del ‘Chico’ Salas.

