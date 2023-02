¡La lupa encima del ‘León’! El último fin de semana, todos los reflectores estuvieron puestos en Carlos Zambrano desde que se conoció que Guillermo Salas lo incluiría en el once titular de Alianza Lima. ¿El motivo? Era su primer partido en la Liga 1 y encima en un clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes, en el estadio Monumental.

El zaguero cumplió la tarea que le encargó el entrenador ‘Chicho’ Salas. Su experiencia -tras su pasó por Europa, la Selección Peruana y, claro, Argentina- se notó: realizó una buena dupla en la zaga con Santiago García. Juntos anularon a Alex Valera y, de paso, tuvieron ‘seco’ a Alexander Succar cuando ingresó.

De hecho, Carlos Zambrano cortó con fuerza -sin marcar falta- cada arremetida crema y tuvo más de un encontrón con los atacantes de Universitario de Deportes. Sin embargo, cuando corrían los seis minutos de descuento, una dura entrada contra Piero Quispe le costó irse a las duchas.

El defensa le aplicó una patada que mandó al piso al volante de la ‘U’. Enseguida, el árbitro Augusto Menéndez no dudó y le sacó la roja directa. Situación que fue noticia para la prensa argentina luego de su reciente paso por Boca Juniors.

“Carlos Zambrano, ex Boca Juniors, tuvo su primer partido: ¡Debut, provocación y roja!”, se lee en el título de la nota que presentó el diario Olé en sus redes sociales. Pero no fue el único medio que estuvo al pendiente. Clarín fue otro de los que no se perdió el debut del ‘Kaiser’ y aseguró que esta expulsión que tuvo fue por culpa de la “maldición de Boca Juniors”.

Asimismo, también resaltaron el polémico gesto que tuvo con los dedos cuando se retiró del campo, ya que indicaron que hizo la U al revés con el fin de provocar a la hinchada crema.

La reacción de la prensa argentina tras debut con expulsión de Zambrano.

El ‘León’ no ocultó su felicidad

El último domingo, Carlos Zambrano hizo su debut oficial con la camiseta de Alianza Lima (hizo dupla en la zaga central junto a Santiago García), luego de una larga trayectoria en el fútbol internacional, donde paseó su fútbol por Europa y, recientemente, por Argentina, donde defendió los colores de Boca Juniors.

El acontecimiento que más marcó al ‘León’ fue el de tener su primer partido, con la camiseta del club de sus amores, en el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, el mismo que ocasionó que no pueda ocultar su alegría tras el pitazo final.

“¡Sueño hecho realidad! Hermoso debut vistiendo la blanquiazul y ganando un clásico (más lindo aún de visita). Como lo dije, los clásicos se ganan y no importaba si se jugaba bonito o feo”, fue el mensaje con el que el defensor nacional acompañó su publicación en redes sociales.





