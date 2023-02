Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que el cotejo entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo (UCV) será reprogramado. Ello por no contar con las garantías necesarias para que se realice el evento sin ningún altercado.

Comunicado FPF pic.twitter.com/snPDSxc0wa — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) February 25, 2023

Como comunicó Depor días atrás, la postura del club blanquiazul era no dejar ingresar las cámaras de 1190 a Matute para la transmisión del encuentro. Alianza Lima mantiene contrato con el Consorcio del Fútbol Perú, quien además es dueño de su imagen. El vínculo es hasta el 2035 y el convenio se firmó a fines del 2022, de acuerdo a la cláusula de preferencia.

¿Y la Copa Libertadores?

Con la suspensión de la fecha 6 de la Liga 1, Alianza Lima solo jugaría cuatro partidos oficiales de forma consecutiva antes de su debut en la Copa Libertadores , salvo que la FPF reprograme el encuentro frente Vallejo antes del arranque del torneo internacional, que para los blanquiazules será el cinco de abril: día que inicia la fase de grupos. A estos se les suman los dos ya disputados: ante Sport Boys y Universitario de Deportes.

Jornada Fecha Partido Fecha 7 Torneo Apertura 05/03 - 3:30p.m. UTC vs Alianza Lima Fecha 8 Torneo Apertura 11/03 - 7:00 p.m. Alianza Lima vs Cusco FC Fecha 9 Torneo Apertura 10/03 - 6:00 p.m. S. Huancayo vs Alianza Lima Fecha 10 Torneo Apertura Por definirse Alianza Lima vs Cienciano

Cabe resaltar que la Comisión de Apelaciones de la FPF rechazó en segunda instancia la solicitud de Alianza Lima para la reprogramación de la fecha 3 en la que los íntimos perdieron por ‘walkover’ ante Sporting Cristal. En tanto, la Comisión Disciplinaria (CD-FPF) negó el reclamo por el cotejo ante los rimenses y por el w.o. Es decir, hasta el momento, no se jugará el partido. Alianza irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El ‘11′ de ‘Chicho’ Salas

A pesar de la incertidumbre, este viernes el plantel de ‘Chicho’ Salas entrenó con normalidad y quedó concentrado en las instalaciones de Matute. En la última práctica, el técnico blanquiazul realizó tres cambios en el once titular, con respecto al duelo ante Universitario de Deportes.

El primer cambio lógico se dio en la defensa central. Carlos Zambrano fue amonestado con una roja directa en el clásico nacional -por una falta a Piero Quispe- y debía ser reemplazado por alguna de las variables disponibles: Yordi Vílchez, Joao Montoya o Pablo Míguez . La ‘Cotorra’ fue el elegido.

Guillermo Salas modifica el '11' titular para el próximo partido de Alianza Lima.

En tanto, en la línea defensiva hubo otro cambio y fue el de Ricardo Lagos por Jesús Castillo en la banda izquierda. “El profesor me coloca de volante y me pide que sea muy intenso y que presione mucho, donde me necesite voy a dar lo mejor. También me ha colocado como lateral por izquierda, ante cualquier eventualidad”, aseguró el ex Cantolao días atrás. ‘Chicho’ ya lo tenía en la mira esa posición desde hace unas semanas.

Finalmente, en la volante se dio la salida de Pablo Lavandeira, y en su reemplazo ingresó Andrés Andrade , quien acompañará a Jairo Concha y a Josepmir Ballón en el interior del campo. El ‘Rifle’, con características más ofensivas que el ‘10′ tendrá también la función de generar, por el medio del campo, una alternativa más de gol.





