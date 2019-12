El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, aprovechó la conferencia de prensa que brindó esta mañana para responderle al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agutín Lozano, quien aseguró que “un buen profesional no busca excusas”, refiriéndose a las declaraciones del DT después del duelo ante Deportivo Binacional.

“No sé qué parte de lo que dije él quiere que yo me arrepienta pero, sobre lo que dijo sobre mi creo que la parte profesional está muy equivocado porque de las pocas cosas que tengo buena es ser un buen profesional en las cosas que hago”, sostuvo Pablo Bengoechea.

“Puedo ser un técnico horrible pero buen profesional estoy seguro . Buena persona también soy y lo tengo claro porque no hago nada fuera de la ley, nada. Cumplo con todo lo que hay que cumplir en mi país y aquí y me siento agradecido por el trato que tengo y la posibilidad de trabajo que me dan”, continuó.

“No me considero mal profesional y soy buena persona porque para ser buena persona no solo como esposo o como hijo porque es interpretación ya que es la opinión de mis hijas, pero sí sé que dentro de la ley cumplo todo”, finalizó.

Cabe destacar que Alianza Lima y Binacional se volverán a encontrar el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Recuerda que el duelo será transmitido por GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

