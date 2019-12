Hace un menos de una semana Jefferson Farfán protagonizó una divertida recreación de una escena de su vida cuando era pequeño y le cuidaba el auto al histórico goleador de Alianza Lima, Waldir Sáenz.

Lo antes mencionado sucedió en el programa ‘Al Ángulo’ y el actor Franco Cabrera se encargó de encarnar a Waldir Sáenz en la parodia, mientras Jefferson Farfán iba relatando como sucedieron los hechos.

La actuación del jugador de la Selección Peruana provocó más de una carcajada en el programa, al mostrar como Waldir se negó a darle propina.

El exdelantero íntimo no se quedó con los brazos cruzados y en el programa ‘Después de Todo’, se animó a mostrar su versión de lo sucedido. “El negrito llega y me pide propina. La verdad no tenía sencillo. No sabía que iba a ser Jefferson, sino lo subía y lo llevaba a un banco”, sostuvo el '9′ entre risas.

Mira la divertida escenificación de la versión de Waldir Sáenz en el siguiente video:

