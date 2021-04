Tarea complicada. Carlos Bustos aun no define el once de Alianza Lima para el choque ante Sport Huancayo (por lo general toma la decisión el mismo día del cotejo). Y por ahora no solo busca quién reemplace a Carlos Montoya en la zaga central (fue expulsado contra ‘Muni’), sino también la posibilidad de mover algunas piezas en la volante. En ese camino, aparece el nombre de Miguel Cornejo como una alternativa.

De acuerdo con ESPN FC, el volante, que hasta la fecha ha sumado 59 minutos en los duelos ante Cusco FC y Deportivo Municipal, tiene chances de aparecer en la pizarra de Bustos, no solo por su bien pie, sino por su participación en las recuperaciones de balón que tuvo, no solo esta temporada.

Además, su desempeño en el campo no solo ha sido bien visto por el DT, sino también por sus compañeros. Jonathan Lacerda, por ejemplo, no dudó en destacar a Cornejo y admitió para Depor que “el que me gusta muchísimo es Cornejo, la verdad que ‘Miguelito’ es el consentido del grupo, para bromeando, con Matzuda también me río mucho, con Jairo Concha. Otro que me encanta es (Oswaldo) Valenzuela, que tiene un futuro enorme”.

Lo hecho por el enganche de 21 años en el duelo contra Municipal fue de destacar, ya que a su ingreso y al de Jefferson Farfán se notó un cambio que permitió generar situaciones de peligro a favor de los blanquiazules, hasta que se concretó el gol de la ‘Foquita’.

Pensando en Sport Huancayo

El historial de los últimos diez enfrentamientos entre Alianza Lima y Sport Huancayo es favor de los íntimos con cuatro triunfos, mientras que los huancaínos solo pudieron ganar en dos ocasiones. Aunque la última victoria del ‘Rojo Matador’ siempre quedará en el recuerdo de los blanquiazules, ya que significó su descenso deportivo a segunda división.

Alianza Lima enfrentará a un ‘Rojo Matador’ que llega a este partido con una contundente victoria por la Copa Sudamericana. El choque está programado para el próximo miércoles 14 de abril en el estadio Alberto Gallardo. El cotejo será uno de los más atractivos de la cuarta jornada en la Liga 1.





