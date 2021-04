Con la pierna en alto. Leandro Fleitas fue uno de los jugadores que más tensionado terminó el partido entre César Vallejo y Alianza Lima por la Liga 1, señalando a Arley Rodríguez como el responsable de que se salga de sus casillas en un episodio que pudo ser peor en el estadio de Villa El Salvador.

“Me parece un jugador escandaloso y m****** para jugar. Quería pelear con todos y en todo momento lo traté de calmar. Termina el partido y hablo con Barcos, Míguez y todo tranquilo, pero el tipo este en el banco seguía gritando e insultado y fue ahí que me embosqué”, sostuvo el defensor del cuadro trujillano en diálogo con Radio Ovación.

Sobre el tumulto originado en el duelo entre Alianza Lima y César Vallejo al finalizar el encuentro, el exjugador blanquiazul aclaró que no tenía la intención de irse a los golpes con nadie, pero que el delantero del conjunto de La Victoria era uno de los más deseosos de llegar a las manos, por lo que desató todo su malestar ante él.

“Quería separar a todos los jugadores, pero en todo momento el tipo este quería pelear con todo el mundo. Me enojé, estuvo mal gritarle eso pero no tiene nada que ver con el racismo. No quise ofender su nacionalidad”, agregó el defensa del cuadro ‘Poeta’ sobre el incidente que protagonizaron al finalizar el partido.

Así fue el cruce entre Fleitas y Rodríguez

Alianza Lima y César Vallejo empataron 2-2 en el marco de la quinta jornada del Grupo B de la Fase 1 de la Liga 1. Hubo muchas jugadas para destacar, pero también hubo mucha tensión al finalizar el encuentro en el Estadio Iván Elías Moreno. Hasta hubo un conato de bronca, que felizmente no llegó a mayores.

Cuando jugadores y demás miembros del equipo se dirigían a los vestuarios, una cámara desde la tribuna sur captó el momento en el que Leandro Fleitas, defensa de César Vallejo, llenó de insultos al colombiano de Alianza Lima, Arley Rodríguez. Tuvieron que intervenir los otros miembros de los ‘Poetas’ para tranquilizar al argentino.

Leandro Fleitas insultó a Arley Rodríguez tras el Alianza Lima-Vallejo. (Video: Alianza History)

